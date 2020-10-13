Ferman Toprak'ın eşinden "Kocam benim dövdü" şikâyeti!

Şarkıcı Ferman Toprak'ın eşi Ayşe Hilal Toprak, "Kocam beni dövdü" iddiasıyla polise başvurdu. Olayın ardından Ferman Toprak'ın ifadesi alındı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Beykoz Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne giden Hilal Toprak, ifadesinde, eşiyle evlilikleri süresince sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Eşimle cumartesi günü arkadaşımızın doğum günü partisine gittik. Burada alkol aldık. Alkolün de etkisiyle sözlü tartışmaya başladık. Eve dönerken araç içerisinde tartışma devam etti ve eşim bana hakaret etti. Daha sonra kollarıma, yüzüme ve başıma vurdu. Beni dövdü. Beni daha önce de dövdü. Kendisinden davacı ve şikâyetçiyim" dedi.

Ferman Toprak, polis merkezinde ifadesi alındı. Ferman Toprak, ifadesinde "Eşimle arkadaşımızın doğum günü partisinde alkol aldık. Hatırlamadığım bir nedenden sözlü tartışma yaşadık. Eşimin iddia ettiği gibi kendisine hakaret etmedim. Eşimi darp etmedim" dedi. Ferman Toprak, ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

Hilal Toprak, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından eşiyle boşanacağını açıklamış, daha sonra paylaşımı silerek boşanmanın olmayacağını duyurmuştu.