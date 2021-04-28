Ferit Karahan'ın ödüllü filmi Okul Tıraşı, Jeonju Uluslararası Film Festivali'ne konuk olacak

Yönetmen Ferit Karahan'ın ödüllü filmi Okul Tıraşı 3 Mayıs'ta Güney Kore'deki Jeonju Uluslararası Film Festivali'ne konuk olacak. Filmin Moskova Uluslararası Film Festivali'ndeki ikinci gösterimi ise 28 Nisan'da gerçekleştirilecek.

71. Berlin Film Festivali'nde FIPRESCI Ödülü'ne değer görülen Okul Tıraşı, uluslararası festivallerdeki yolculuğuna devam ediyor.

2-8 Nisan'da çevrimiçi ortamda düzenlenen Hong Kong Film Festivali'nde ilk kez seyirciyle buluşan filmin 24 Nisan'da Moskova Uluslararası Film Festivali'nde fiziki gösterimi yapıldı. Okul Tıraşı'nın Moskova'daki festivaldeki ikinci gösterimi ise 28 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Okul Tıraşı, 3 Mayıs'ta Güney Kore'deki Jeonju Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek.

Film hakkında

Ferit Karahan'ın senaryosunu Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı, yapımcılığını ise Kanat Doğramacı'nın üstlendiği filminde, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan, ancak okulun bürokrasisi, idarenin vurdumduymazlığı ve zor coğrafi koşullarla mücadele etmek zorunda kalan Yusuf'un hikâyesi anlatılıyor.

Yönetmenin kendi hayatından da izler taşıyan filmin başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız paylaşıyor.

Editörlüğünü Sercan Sezgin ve Hayedeh Safiyari'nin, görüntü yönetmenliğini ise Türksoy Gölebeyi'nin yaptığı Asteros Film yapımı Okul Tıraşı'nın dünya dağıtımını ise İtalya merkezli Intramovies üstleniyor.

Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali/Eastern Promises Industry Days Works in Progress yarışmasında First Cut+ Özel Ödülü'nü kazanan film, 71. Berlin Film Festivali'nde FIPRESCI Ödülü'ne değer görüldü.