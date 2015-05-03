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Feridun Düzağaç'la HDP arasında 'F.D.' krizi

'Eserlerimin dinleyiciler ile benim aramda kalması gerek'

03 Mayıs 2015 15:19

Feridun Düzağaç'ın "Ben kısaca F.D." şarkısı, 7 Haziran seçimleri öncesi HDP için düzenlendi. Şarkıcı, eserlerinin dinleyicileriyle arasında kalması gerektiğine dair bir açıklama yaptı ve bu açıklamaya gelen tepkiler üzerine Twitter sayfasını kapatma kararı aldı.

Feridun Düzağaç'ın 'Ben kısaca F.D. şarkısı, 7 Haziran seçimleri öncesi HDP için düzenlendi. Ünlü sanatçı bu durumdan haberi olmadığını, hoşuna gitmiş olsa bile eserlerinin dinleyicileri ile arasında kalması gerektiğini söyleyerek şarkının yeni hali için kendisinden izin alınmadığını duyurdu. Bu açıklamaya gelen tepkiler üzerine Düzağaç ise polemiğe girmeyerek Twitter sayfasını kapatma kararı aldı.

Hayranlarıyla Facebook'ta iletişimde olacağını söyleyen Düzağaç sayfasına "Sosyal medyadaki bağımız çok değer verdiğim ve her mesajınızı bizzat okuduğum facebook sayfamızdır. Söz konusu Twitter bile olsa veda etmek istedim. Her şey gönlünüzce olsun... F.D." notunu düştü.

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