Feride İkiz'in NFT koleksiyonunun yer aldığı "Crash" sergisi Contemporary İstanbul House of Brothers Lounge'da

Koleksiyoner Feride İkiz'in kripto sanat dünyasının tanınmış sanatçılarının yer aldığı NFT koleksiyonu "Crash" başlığı altında 1-6 Haziran tarihleri arasında, Contemporary İstanbul içerisindeki House of Brothers Lounge'da izleyiciyle buluşuyor. Piksel Yeni Medya Programı'ndan Hande Şekerciler ve Arda Yalkın (ha:ar) proje ve kürasyonunda, Türkiye'de kişisel bir NFT koleksiyonunun ilk kez fiziksel ortamda sergileneceği "Crash" sergisi, alışılmış kalıpları farklı bakış açılarıyla yıkıyor.

Uzun yıllardır geniş bir yelpazeye yayılan sanat koleksiyonunu oluşturan Feride İkiz, yenilikçi ve anı yakalayan yaklaşımını seçkisine yansıtıyor. İkiz'in pek çok farklı disiplini bir araya getiren koleksiyonu dijital sanattan heykele, videodan yerleştirmeye çeşitli eserleri kapsıyor. "İnsan" teması etrafında koleksiyonunun temellerini atan İkiz, seçkisinde kavramsal sorunlara eğilen, meselesi olan işlere ağırlık veriyor. İkiz'in yeniliğe açık olması, teknolojiye merakı, keşfetmekten hoşlanması ve sabrı koleksiyonunun kripto sanat dünyası ve NFT eserlerle tanışmasına kapı açıyor.

Koleksiyoner Feride İkiz son bir senedir koleksiyonuna pek çok NFT eser ekledi. Bu yeni dünyanın dinamiklerini yakalamak için uzun araştırmalar ve okumalar yaptı, sanatçılarla sohbet etti, NFT piyasalarını takip etti, belki onlarca esere teklif verdi.

Seçkisine dijital sanat çalışmalarıyla bir anda dünya çapında bilinirlik kazanan ve kripto sanat dünyasının da en tanınmış isimleri arasında yer alan Pak'tan 1987'den beri dijital sanatla uğraşan, dünya çapında pek çok ödül alan, önemli müze ve koleksiyonlarda eserleri yer alan Rus sanatçı kolektifi AES+F'e, Türkiyeli sanatseverlerin çok yakından tanıdığı ve büyük beğeniyle takip ettiği Refik Anadol'dan kripto sanat dünyasına başarılı bir giriş yapan sanatçı ikilisi ha:ar (Hande Şekerciler & Arda Yalkın)'a, Gulbenkian Vakfı Ödülü'ne sahip enstalasyon işleri ile tanınan Özge Topçu'dan eleştirmen, koleksiyoner, sanatçı Kenny Schachter'e, İtalya'dan esrarengiz sanatçı Dot Pigeon'dan yapay zeka sanat hareketinde öncü Mario Klingemann'a, dünyaca popüler Grimes'dan dijital sanatın öncülerinden Gmunk'a pek çok ismin NFT çalışmalarını ekleyen İkiz'in bu kapsamlı koleksiyonu "Crash" başlığı altında House of Brothers'ta hayat buluyor.

Kripto sanat koleksiyonerliği, eser alım-satım ve üretimi, rekor kıran yeni satışlar derken blockchain dünyası asla hızına yetişilemeyecek bir çarpışma hâli gibi. Sergiye de adını veren bu çarpışma hâli en çok da geleneksel ve kripto sanatın ilişkisini simgeliyor. Sergi kripto sanatın sunduğu teknolojik altyapı ve NFT dünyasını güncel eserler üzerinden tartışmaya açıyor. Kripto sanatın sürdürülebilirliği, NFT eserlerin fiziksel ortamda sergilenebilirliği, koleksiyoner sanatçı ilişkisi, blockchain teknolojisi, sektörün devamlılığı için atılması gereken adımlar serginin de başlıca meseleleri arasında yer alıyor.

"Crash" sergisi kapsamında NFT dünyasıyla ilgili pek çok konunun tartışmaya açılacağı "Piksel Art Talks at House of Brothers" adlı bir konuşma serisi de düzenlenecek. Koleksiyoner Feride İkiz ve sanatçı ikilisi ha:ar'ın Burcu Dimili moderatörlüğünde kripto sanat, NFT eserler, üretim ve satış safhaları, sürdürülebilirlik konusu ve güncel gelişmeler üzerinden sektördeki beklentileri konuşacağı sohbeti 3 Haziran Perşembe 11.00'de dinleyicilerle buluşacak.

Sanatçı Lev Evzovich (AES+F sanatçı kolektifi) ve Nil Nuhoğlu, bir sanatçı gözünden kripto sanat ile çağdaş sanat arasındaki farklar, kripto sanat dünyasında sanatçı kolektifi olarak varlık göstermek, NFT eser üretiminden satış aşamasına deneyimleri ve sektörün geleceğini 3 Haziran Perşembe günü saat 13.00'te tartışacak.

4 Haziran Cuma günü saat 13.00'te Avukat Sima Baktaş, Burcu Dimili'nin NFT sektörünün hukuksal perspektifi, telif hakları ve eser orijinalliği konusunda atılan yenilikçi adımlar, söz konusu olabilecek vergi düzenlemeleri hakkındaki sorularını cevaplayacak.

4 Haziran Cuma, Saat: 14.30'da x-ist galeri direktörü Zeynep Pakel, Burcu Dimili ile kripto sanatın geleneksel sanat piyasasıyla kurduğu ilişki, galerilerin sistemdeki rolü, sanatçıların bu dünyaya dahil olmak için neler yapabileceği, kripto sanatın geleceğiyle ilgili öngörülerini konuşacak. Pernod Ricard Türkiye sponsorluğunda gerçekleşecek olan "Piksel Art Talks at House of Brothers" konuşma serisini Contemporary İstanbul içerisindeki House of Brothers Lounge'da canlı olarak dinleyebilir veya konuşmaların videolarına Brothers1801 Instagram ve Youtube hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

1-6 Haziran tarihleri arasında Contemporary İstanbul içerisindeki House of Brothers Lounge'da ziyaret edilebilecek "Crash" sergisi ve konuşma programı yeni dünyanın kapısını aralamayı; sanatçı, koleksiyoner, galerici ve izleyiciyi ortak bir platformda bir araya getirerek bir tartışma zemini yaratmayı amaçlıyor. Sergi ve konuşma programı ile ilgili tüm detaylar için Brothers1801 Instagram hesabını takip edebilirsiniz.