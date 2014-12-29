Feribottan kurtulanlar anlattı: Erkekler, filika için kadın ve çocuklara vuruyorlardı

Adriyatik'te seyir halindeyken yanan "Norman Atlantic" adlı feribottan sağ kurtulan yolcular basına yaptıkları açıklamalarda ürkütücü ifadeler kullandı. Yolcular, erkeklerin filikalara binebilmek için çocuklara ve kadınlara vurduklarını anlattılar.

Feribotun İtalyan kaptanı Argilio Giacomazzi'nin eşi, basına yaptığı açıklamada "kaptanın feribotu en son terk eden kişi olduğunu" söyledi. Sahil güvenlik kaynakları da Kaptan Giacomazzi'nin eşinin sözlerini doğruladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, sahil güvenlik kaynakları, feribottan kurtarılan son yolcuları taşıyan San Giorgio adlı İtalyan askeri hastane gemisinin gece yarısı veya sabaha karşı Puglia bölgesi sahillerine ulaşacağı bilgisini verdi.

'Herkes birbirinin üzerine basıyordu'

Bu arada feribottan sağ kurtulan yolcular basına yaptıkları açıklamalarda ürkütücü ifadeler kullandı. Yolcular, "Erkekler, filika veya helikopter için kadın ve çocuklara vuruyorlardı", "Özellikle, filikalara binerken hiçbir yetkili ve düzen olmadığından kavgalar oldu", "Yardım helikopterlerine çıkmak için herkes birbirinin üzerine basıyordu" şeklinde konuşurken, feribottaki personellerin hiçbir şekilde acil duruma hazır olmamasından ve yardımın çok geç ulaşmasından yakındı.

Puglia bölgesindeki farklı hastahanelere, otellere ve bir kiliseye dağıtılan yolcuların, Bari, Brindisi ve Lecce savcılıklarının açtıkları soruşturmadan dolayı ifadelerinin alınacağı duyuruldu. İtalyan savcılıkları, gemideki yangın ve ölümlerden dolayı soruşturma açıldığını kaydetti.

Alınan bilgilere göre feribotta olduğu tahmin edilen 53 Türk vatandaşından Puglia bölgesine şimdiye kadar 12 Türk vatandaşı sağ olarak getirildi, bunlardan 2'si kendi arzuları ile hemen bölgeden ayrılmayı tercih etti.

Feribottaki mağdur yolcular Brindisi kentindeki otellerde misafir edilirken, Türkiye, Yunanistan, Fransa, İsviçre, Almanya gibi ülkelerin İtalya'daki diplomatları da vatandaşlarına yardımcı olabilmek için bölgeye geldi. Şu ana kadar verilen bilgilerde feribotta 422 yolcu ve 56 mürettebat olmak üzere toplam 478 kişi olduğu belirtilirken, Yunan basını İtalyan kaynaklarının son açıklamaları sonrasında sayının tutmadığını ve kayıplar olduğunu öne sürdü.

Öte yandan "Norman Atlantic" adlı feribotla ilgili açıklama yapan İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti, 427 kişi kurtarıldığını, 8 kişinin de öldüğünü söyledi.