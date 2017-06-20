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Feribotta ölen köpek için İDO'dan açıklama

“İDO’nun 30 yıllık tarihinde ilk kez gerçekleşen bu olayın takipçisi olacağımızı belirtiriz”

20 Haziran 2017 14:02

İstanbul’dan Muğla’ya tatile giden İpek ve Orçun Orhan kardeşlerin 'Sushi' adlı köpeklerinin iki gün önce Adnan Menderes Feribotu’nda can vermesiyle ilgili İDO yazılı açıklama yaptı.

Sushi’nin ölümünden büyük üzüntü duyulduğu ifade edilen açıklamada, “İDO’nun 30 yıllık tarihinde ilk kez gerçekleşen bu olayın takipçisi olacağımızı belirtiriz” denildi.

İDO'dan yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İDO ailesi olarak, 17 Haziran 2017 Cumartesi Günü, 08:30 tarifeli Yenikapı-Bandırma seferimizde yaşamını kaybeden Sushi adlı köpeğin ölümünden büyük üzüntü duymaktayız. 30 yıldır milyonlarca misafirimizin yanı sıra binlerce hayvan dostumuzu da, onlar için oluşturulmuş özel ortamlarda güvenle taşıdık. Ancak geçen cumartesi günü Sushi isimli dostumuzun, evcil havyanlar için oluşturulmuş özel kabinde yolculuk esnasında hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bu durum, tüm hayvanseverleri olduğu gibi bizi de derinden etkilemiştir. Sushi'nin ailesinin yaşadığı acıyı paylaştığımızı, İDO'nun 30 yıllık tarihinde ilk kez gerçekleşen bu olayın takipçisi olacağımızı belirtiriz."

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