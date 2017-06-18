İDO yetkilileri "Bir şey olmaz" dedi, 'hayvan taşıma' bölümüne konan köpek öldü!

İstanbul Deniz Otobüsleri’ne (İDO) ait feribotta yasak olduğu gerekçesiyle ‘hayvan taşıma’ bölümününe konan köpek öldü.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; İstanbul’dan Muğla’ya giden İpek ve Orçun Orhan kardeşler, dün sabah Bandırma feribotuna bindi. Köpekleri Sushi, görevlilerin yönlendirmesiyle evcil hayvanların taşındığı bölüme konuldu. İki saatlik yolculuğun ardından köpeklerini almak için gelen kardeşler, ‘Sushi’nin öldüğünü öğrendi.

Köpek, otopsi için Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne gönderildi.

"Kan akıyordu"

Orhan Orçun, feribota bindiklerinde köpeğin araçta kalmasını isteyerek dışarıya çıkaramayacaklarını söylediklerini anlattı.

Yetkililerin, ‘bunun yasak olduğunu, köpeğin klimalı bölümdeki kafeslere koyulması zorunluluğu olduğunu söylediğini’ ifade eden Orçun, şunları kaydetti:

“‘Feribotta hayvanlar bu şekilde taşınıyor, bir sorun olmaz’ deyince köpeğimizi teslim ettik. İki saatlik yolculuğun ardından köpeğimizi almaya gittiğimizde kafeste köpeğimizin ağzında kan ve kusmuk olmuş bir şekilde hareketsiz yatıyordu, sonra veterinere götürdük hayata dönmesi için adrenalin iğnesi yaptılar ama fayda etmedi, veteriner ölümün bir saat önce olduğunu belirterek kesin ölüm sebebini öğrenmemiz için rapor tutup bizi Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne gönderdi.”

‘Bir şey olmaz’ demişler

İpek Orhan, köpeği sürekli veterinere götürdüklerini, aşılarını da düzenli olarak yaptırdıklarını anlattı.

Orhan, yetkililerle diyaloglarını şöyle aktardı: “Sushi’yi kafese sokmaya çalıştım ama köpek bile girmek istemiyordu. Ben de yetkililere ‘Köpeğim buraya girmiyor. Zaten çok havalandırmalı görünmüyor’ dedim. Onlar da bütün köpeklerin buralara girdiğini belirterek, havalandırma konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını söylediler. Ben de ‘En azından burada bekleyeyim. Köpeğimi kafese sokmayayım’ dedim. Bunu da kabul etmediler. Mecburen kardeşimle zorla kafese soktuk.”

Orhan, köpeğin kesin ölüm nedeni belli olduktan sonra suç duyurusunda bulunabileceğini kaydetti.

Orhan, “Burada çok büyük ihmal var. Veterinerin bize verdiği raporda ‘Hipoksi’ olarak geçiyor. Vücut ısısının da normalden daha fazla olduğunu belirten bir rapor” dedi.