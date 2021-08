Ferhat Ünlü’den postmodern bir Habil-Kabil romanı: Kabil’in Torunu

Gazeteci-romancı Ferhat Ünlü’nün ilk baskısı 2011 yılında yapılan Kötü Roman’ın gözden geçirilmiş ikinci baskısı, Kabil’in Torunu adıyla kitapçı raflarındaki yerini aldı.

‘Postmodern bir Habil-Kabil hikâyesi’ olarak nitelendirilen roman, darbe dönemlerinde Atatürk heykelleri yaparak zenginleşen bir adamın oğlu olan Barbaros Karadeniz başta olmak üzere ilginç karakterlerin öyküsünün kesiştiği bir politik gerilim romanı.

Romanda; hamile karısını bir uçak kazasında kaybettikten sonra seyir halindeki bir şehirlerarası otobüste şoförü kafasından vurup intihar etmeyi düşünürken bu fikrinden vazgeçen; ancak daha sonra ülkeyi kökten değiştirecek terör eylemleri gerçekleştirmeye başlayan Barbaros Karadeniz, peşine düşen görevlilerden kurtulabilmek için devleti karıştıracak psikolojik harekât faaliyetlerine de girişiyor. Romanın arka kapak yazısında bu süreç şu cümlelerle özetlenmiş:

“Bu eylemler, bütün roman kahramanlarının hayatını değiştirecektir; istihbaratın altın çocuğu Ateş, derin devletin yengesi Şahika, kâğıt toplayıcılığından MİT yöneticiliğine yükselmiş Mithat, popüler aydın Fuat Akis, onun, meşhur olduğu gün ölen ağabeyi talihsiz yazar Fatih Akis ve daha nicelerinin…

Ferhat Ünlü, iyilikle kötülüğün kadim savaşını yeniden yorumladığı bir Habil-Kabil öyküsü anlatıyor. Yaşam-ölüm, aşk-sanat, kahramanlık-ihanet, adalet-güç, birey-devlet çatışması gibi önemli temaları derin bir hayal gücü ve çarpıcı imgelerle işliyor.

Kabil’in Torunu, psikolojik, toplumsal ve politik gerilim unsurlarını ironiyle birleştiren bir kurmaca şöleni.”

Ferhat Ünlü, romanın ikinci baskısına yazdığı önsözde edebiyat tarihinde isim ve hatta -eserin ruhuna zarar vermeyecek- kısmi içerik değişikliklerinin görüldüğünü anlatıyor:

“Tıpkı insanlar gibi kitapların da bir kaderi olduğuna inananlardanım. Bu inanış; eser, yazarının elinden çıktıktan sonra kati surette akışı değiştirilemez bir yola girildiği düşüncesine sevk edebilir insanı. Bu, bir yönüyle doğrudur da.

Roman -yine tıpkı insanlar gibi- kendi, özünü/ruhunu korumak koşuluyla belirli değişimler geçirebilir. Bunun edebiyat tarihindeki en çarpıcı örneklerinden biri, John Robert Fowles’un Büyücü adlı romanıdır. Büyücü, Fowles’un aslında ilk romanı olmasına rağmen ilk yayımlanan romanı değildir. 1963’te basılan Koleksiyoncu adlı romanından sonra 1965’te yayımlanmıştır. Hâlbuki eser, 1950’lerde ‘Tanrı Oyunu’ adıyla yazılmaya başlanmıştı. ...

Benzer bir olay, eser içeriğinin değişimi değil, ama isim değişikliği konusunda aynı yüzyılın ilk yarısında yaşandı. Yirminci yüzyılın en büyük romanlarından biri olan Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, aslında ilk olarak ‘The Last Man in Europe’ (Avrupa’daki Son Adam) adıyla yazılmıştı. Eserin yaratıcısı George Orwell, 22 Ekim 1948’de -kitap yayımlanmadan sekiz ay önce- yayıncısına yazdığı mektupta bu isim ile Bin Dokuz Yüz Seksen Dört arasında kararsız kaldığını bildirdi. Yayıncıya göre ikinci isim daha çarpıcıydı ve roman bu isimle yayımlandı. … Otuz yıllık edebiyat okurluğunun ve 20 yıllık romancılığın bana kazandırdığı en önemli ana fikirlerden biri; yazarların, kendi zamanlarının ruhunu yakalarken, bir yandan da onu geleceğe aktarabilme yeteneğine, azmine ve birikimine erişebilmesinin gerekli olduğudur. Özellikle ‘erişme’ kelimesini kullanıyorum, çünkü bu da dinamik bir süreçtir. Ve belki de daha önemlisi; bu bahsettiğim üçlü, ancak ‘eseri zamana teslim etmek’ diye özetleyebileceğimiz bir olgunlukla birleşirse anlam kazanabilir. Yani edebiyat açısından nihai karar verici her daim zamandır. Bir başka deyişle kitabın kaderi, zaman ile çizilir. Şimdi inisiyatifi; önce okura, sonra da zamana bırakma vakti…”

Ferhat Ünlü kimdir?



Ferhat Ünlü, 5 Ekim 1975’te Adana’da doğdu. 1997’de İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Buzdan Gözyaşı (2002), Bir Gölgenin İntikamı (2003), Münasebetsizleri Ayıklama Teşkilatı/M.A.T. (2006), Kötü Roman (2011), İlahi Kripto (2017) adlı romanlar ile Susurluk Gümrüğü (2000), Eymür’ün Aynası (2001) ve Sadettin Tantan (2001) adlı inceleme-araştırma kitaplarının yazarı.

Ünlü, 2018 yılında yayınlanan ve çeşitli dillere çevrilen Diplomatik Vahşet: Cemal Kaşıkçı Cinayeti’nin Karanlık Sırları adlı araştırma-inceleme kitabının da yazarlarından.

Gazeteciliğe 1995’te Yeni Şafak gazetesinde başlayan Ünlü, 2005-2007 yılları arasında Vatan gazetesinin Haftalık dergisinde çalıştı. Ocak 2007’de Sabah gazetesine geçti. 2009’da kurulan Sabah Özel İstihbarat Bölümü’nün editörü oldu. 2012-2016 yılları arasında TV Net televizyonunda İstihbarat ve Haber Analiz, 2018’de TRT Haber’de Kırmızı Bülten adlı programları hazırlayıp sundu. TGRT Haber’de Kozmik Masa adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yürüttü.

Halen Sabah gazetesinde içerik yöneticisi ve köşe yazarı olan Ferhat Ünlü, TGRT Haber Hafta Sonu Ana Haber’in sunucusu ve pek çok haber kanalında da yorumcu olarak programlara katılıyor.