Ferhat Tunç'a "Açlık grevindeki Kemal Gün'le sohbet ettin" cezası

Tunceli Valiliği Ferhat Tunç’a Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda oğlunun cenazesini almak için açlık grevi yapan Kemal Gün ile sohbet etmesini "kabahatler suçu" olarak değerlendirdi ve sanatçıya 227 liralık para cezası verdi.

Valilik daha önce de Dersim’de Seyit Rıza Meydanı’nda gerçekleşen Dersim anması nedeniyle sanatçı Tunç’a "Kabahatler suçu" gerekçesiyle 227 lira ceza kesmişti.

Yine para cezasına çarptırılan Ferhat Tunç, Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı:

“90'larda bizi Dersim'e sokmayarak cezalandırıyorlardı. Siz ise para cezalarıyla Dersim'de bulunmayı suç haline getirdiniz! Bu cezaları çerçeveletip size yollayacağımdan emin olabilirsiniz. Valilikte veya kayyum atandığınız Belediyenizin duvarına asarsınız artık!"

"Utançla anılacak uygulama"

Bianet’te yer alan habere göre, Ferhat Tunç, çarptırıldığı para cezasıyla ilgili şunları söyledi:

"Ceza üstüne ceza gönderiyorlar. Eski Valiler bizi Dersim'e sokmayarak cezalandırıyorlardı, şimdi de para cezasıyla Dersim'de bulunmayı, Seyit Rıza Meydanında oturup sohbet etmeyi suç haline getiren Valiler var.

“Cezanın neden kesildiğini hatırlamaya çalıştım ve sonra bunun oğlunun cenazesi için açlık grevi yapan Kemal Gün amcamızla ayaküstü yaptığımız sohbetle ilgili olduğunu anladım.

“Bir akşam meydanda oturuyorduk ve kalktıktan sonra amcaya bir merhaba diyelim istedik. Hepsi bundan ibaret. Yani selam verip ayaküstü sohpet etmek ‘kabahatler suçu’ olmuş.

“Dersim halkının neden hiç bir eylem ve basın açıklamasına katılmak istemediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Utançla anılacak bir uygulama bu.

“Bu cezalarla halkı susturmaya, geri adım atmaya zorladıklarını düşünüyorum. Ülkeyi demokrasi ve özgürlükler için yaşanılmaz hale getirdiler."