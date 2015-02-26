Ferhat Tunç HDP’den aday adayı

Sanatçı Ferhat Tunç, 'HDP Dersim Milletvekili aday adaylığını' açıkladı. Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) il örgütüne aday adaylığı için başvurusunu gerçekleştiren sanatçı Tunç, "Meclis çatısı altında Dersimliler ve ezilenleri temsil etmek için” bu kararı aldığını belirtti.

Sanatçı Ferhat Tunç, yaptığı basın açıklamasında, "Meclis çatısı altında Dersimliler ve ezilenleri temsil etmek için HDP’den aday adayı olma kararı aldığını" belirterek, “Siyaset, Türkiye'de kirliliğin içerisinde anlam ve değerini yitirse de bizler açısında halkın değişim ve dönüşümünün bir aracı olarak değerini koruyor. Halkın siyasetini yapmanın temel gerekçesinin ise halkın çıkarlarını ve geleceğe dönük planlamalarına layık olmaktan geçtiğine inanıyorum. Kendimi bildim bileli mücadelenin içinde bulunmaya gayret ettim. Yeri geldi sanatımla emek vermeye çalıştım, yeri geldi halkla birlikte gaz yedik, hapis yattık” dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, Tunç, 2011 yılında da milletvekili seçimlerinde aday adayı olduğunu, ancak bazı nedenlerden ötürü seçilemediğini ifade etti. Tunç, şunları ifade etti: “2011 seçimlerinde Dersim halkının teveccühü ile aday olmuştum ama halkın tercihi o günün koşullarında ve sonrasında öz eleştirimizde de belirttiğimiz eksiklerden kaynaklı olarak partimden, benden yana olmamıştı. Dersim halkının tercihine saygı göstermek gerekiyordu ve öyle yaptım. Hizmet etmeyi sürdürdüm. 2011 seçimlerinin ardından geri adım atmayı düşünmedim, her platformda Dersim'in sesi olmaya çaba gösterdim. Yeri geldi halaya durup halkın sevincini paylaştım, yeri geldi zehirli gazlar kullanılarak katledilen kadın ve çocuklara ait kemiklerin ortaya çıkmasını sağladım. Sanatçının şarkı söylemekle yetinmemesi gerektiğine inandım. Eksiklerimle hatalarımla Dersimlilere, bestesini dillendirdiğim halka layık olmaya çalıştım.”

Dersimlilerin, yazgısını belirleyecek bir güç olmayı en çok hak eden toplumlardan biri olduğunu belirten Tunç, “HDP ile Meclis çatısında Dersimlileri, ezilenleri temsil etmeye, onların dert ve umutlarını bütün gücümle, sonuç alıncaya kadar yansıtmaya, haykırmaya adayım. AKP'nin düşüşe geçtiği, CHP'nin alternatif olamadığı ve neredeyse olamayacağını ispatlamak adına elinden geleni yaptığı bir dönemde yükselişe geçen HDP'nin 'Yeni Yaşam' projesiyle özgür ve mutlu bir ülke, özgür ve mutlu bir Dersim'in uzak ihtimal olmadığı anlaşılmış durumda. Barışın, emeğin, demokrasinin en çok gerektiği ve bunları hâkim kılmanın en çok yakınlaştığı bir dönemde HDP'nin Meclis'te bulunmasının büyük önemi olduğunu düşünüyorum. AKP'yi geriletecek ve giderek siyaset sahnesinden silecek tek güç olarak HDP'nin desteklenmesi politik olduğu kadar vicdani bir koşuldur da. Dersim'in yaptığı her tercihin bir anlamı da karşılığı da vardır. 7 Haziran'daki tercihi de tarihsel duruşunun tezahürü olacaktır” şeklinde konuştu.

Tunç, ihalelerle değil hak ihlalleriyle ilgilenmeyi dert edinen biri olarak aday olmaya karar verdiğine işaret ederek, "Sizler için kabul görmeyen her ne varsa, hepsini en ciddi muhalefetle reddetmek, tüm beklentileriniz için hiçbir bedele aldırış etmeden çalışmak için adayınızım. Dersim'in bir evladı olarak üzerime düşeni yapmak, halkıma layık olmak istiyorum. Kendimi Dersim'in vicdanına ve kutsallığına adıyorum” diye konuştu.