AİHM, Türkiye'yi Ferhat Tunç davasından mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ferhat Tunç’un 2003’te şarkıcı olarak katıldığı DEHAP organizasyonunda "modern Türkiye’nin ne özgür ne de demokratik olduğunu" söylemesi ve Kürt hareketlere destek vermesi nedeniyle cezalandırılması üzerine açtığı davayı karara bağladı.

Güven Özalp'ın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, mahkeme, Türkiye’nin ifade özgürlüğü ve adil yargılanma ile ilgili maddeleri ihlal ettiğine karar verdi.

Türkiye, Tunç'a mahkeme masrafları da dahil olmak üzere 4 bin 250 euro ödeyecek.