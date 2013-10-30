Ferhat Tunç'a 3 yıl hapis istemi



Tunceli'de geçen yıl düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde yaptığı konuşma nedeniyle sanatçı Ferhat Tunç hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Geçen yıl düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılan Ferhat Tunç, bir konser verdi. Konser sırasında konuşan Tunç, "Malatya'da kurdukları özel yetkili mahkemeler Dersim'i yargılama mahkemelerine dönüştü. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 37'de Seyit Rıza ve arkadaşlarını yargılayıp idama götüren mahkemeler gibi çalışıyor. Dersim'den dilenmiş özrün ardından Malatya Ağır Ceza Mahkemesi, Dersimlileri Dersim'li oldukları için, Kürt ve Alevi Kızılbaş inancına sahip oldukları için yargılıyor ve ardından hapishanelere tıkıyor. Değerli arkadaşlar, seçim döneminde yaptığım tüm konuşmalarım ne yazık ki bu özel yetkili savcılar ve mahkemeler tarafından yargılama konusu haline getirildi" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Tunç'un bu konuşmasının ardından hakkında 'Özel yetkili mahkemeleri hedef göstererek, örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Tunç, dava kapsamında İstanbul Büyükçekme Cumhuriyet Savcılığı'nda talimatla ifade verdi. Konser sırasında yaptığı konuşmasını kabul ettiğini söyleyen Tunç, ifadesinde şunları dedi:

"Dersim, benim doğup büyüdüğüm bir kenttir ve son genel seçimlerde bağımsız milletvekili adayı olarak da siyasi çalışma yürüttüğüm bir kent. Konser sırasında fezlekede belirtilen konuşmayı yaptım ve Malatya'da kurulan özel yetkili mahkemelerle ilgili yaklaşım olarak eleştiride bulundum. Seçim sürecin yaptığım siyasal çalışma faaliyeti kapsamında yaptığım konuşmalardan dolayı hakkımda onlarca dava açılması karşısında bunların özel yetkili mahkemeler tarafından yargılama konusu yapılmış olmasına karşı kişisel eleştiri hakkımı kullandım. Bu sözleri bu şekilde söylediğimi kabul etmekle birlikte, kesinlikle suçlamayı kabul etmiyorum. Benim bir terör örgütü propagandası yaptığım iddiası doğru değildir. Bu şekilde özel yetkili mahkemelerin statüsünü eleştiri konusu yapan herkesi terör örgütü propagandisti olarak gösterilmesi gerekmez mi? Kaldı ki özel yetkili mahkemeler içerik olarak şu anda toplumun bütün kesimleri tarafından eleştirilmektedir. Yaptığı hemen hemen her konuşma ve söylediği şarkılardan dolayı bu mahkemelerde yargılanan biri olarak böyle bir eleştiride bulunmam hakkımdır. Konuşmamın bütününe bakıldığında suç kastımın olmadığı rahatlıkla anlaşılmaktadır. Bir eleştiri hakının kullanılmış olduğu rahatlıkla görülmektedir."