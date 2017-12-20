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Ferhat Göçer'den Yılmaz Morgül'e: Yalancı, ahlaksız, şarlatan...

"Yılmaz Morgül, bana iftira atmış"

20 Aralık 2017 02:06

Şarkıcı Ferhat Göçer, Moonlife dergisinin düzenlediği törende aldığı ödülü Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere ithaf eden Yılmaz Morgül'ün yaptığı konuşma sırasında "ayağa kalkmayarak saygısızlık yaptığı" iddialarına cevap verdi.

İşte Göçer'in o açıklaması: 

“Dostlarım Kemal Aslan ve Alper Alp'in ricası üzerine katıldığım Moonlife gecesinde sahneye çıktığında ki cılız alkışları arttırmak için Atatürk ve Şehitlerimiziçirkin emellerine alet ederek anlamsız bir anda ve şekilde diline dolayan Yılmaz Morgül… Bana iftira atmış. Yasal haklarım saklı kalmak üzere.. içimdeki Atatürk sevgisini ve şehitlere olan saygımı sorgulayabilecek yetki ve zekaya sahip değilsin ki sana rağmen kalktım ve alkışladım ve saygımı gösterdim… Yalancı ahlaksız ve şarlatansın Yılmaz Morgül.”

 

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