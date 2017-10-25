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Kültür-Sanat

Ferhat Göçer ve Volga Tamöz’den yeni single

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ŞARKICI Ferhat Göçer ve Volga Tamöz’ün yeni çalışması “Günah” yarın müzikseverlerle buluşacak

25 Ekim 2017 13:46

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ŞARKICI Ferhat Göçer ve Volga Tamöz’ün yeni çalışması “Günah” yarın müzikseverlerle buluşacak.
Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve büyük ilgi gören “Düştüm Ben Yollara” adlı single çalışmasıyla ilk kez düet yapan Ferhat Göçer ile Volga Tamöz, “Günah” için ikinci kez bir araya geldi. Söz ve müziği Ferhat Göçer’e, düzenlemesi Volga Tamöz’e, mix- mastering’i ise Tarık Ceran’a ait çalışmanın video klibini Ercan Şencan çekti. Ruby Ortaköy’de gerçekleştirilen klibin çekimleri 24 saat sürerken, klipte oyuncu Ecem Karavus ile birlikte Ferhat Göçer ve Volga Tamöz hayranı 20 gönüllü yer aldı. Klibin stil danışmanlığını Rabia Yaman üstlenirken, sanat yönetmenliğini Tude Berberoğlu yaptı.
ŞARKIDA DÜET, KLİPTE DÜELLO YAPIYOR
Daha önceki kliplerinde oyunculuğuyla da dikkati çeken Ferhat Göçer, Volga Tamöz ile birlikte oynadığı “Günah” klibinde de göz doldurdu. Klipte, gece kulübünde aynı kadın için Volga Tamöz ile karşı karşıya gelen Göçer, sevenlerinden gelecek yorumları merakla beklediğini belirtti.

(FOTOĞRAF)


 

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