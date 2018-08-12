Ferhat Göçer: Beni siyah takım elbiseyle gömmelerini istiyorum

Şarkıcı Ferhat Göçer, Dean Martin ve Frank Sinatra hayranı olduğunu belirterek, "İkisi de hep siyah smokin giyerdi. Onlar benim ikonlarım, idollerim. Kendime prensip edindim, böyle yürüyeceğim. En sonunda beni siyah takım elbiseyle gömmelerini istiyorum" dedi.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Göçer, "Hekimlikle ilgili görevimi yeteri kadar yaptım. Bundan sonrası müzik" diye konuştu.

Göçer'in söyleşisi şöyle:

Kendinizi müzikte nerede görüyorsunuz?

Her gün şükrediyorum. Dünyada sahne almadığım salon kalmamıştır. Artık şu pozisyondayım demek bana ayıp geliyor. Huzurluyum, mutluyum, gerisi yalan.

Şöhret zor mu?

Büyük sorumlulukları var. Bir taraftan kendi iç özgürlüklerinizi yaşamaya çalışıyorsunuz, bir taraftan toplumun gözü önünde olma sorumluluğuyla hareket ediyorsunuz. İki dünyayı barışık yaşatabiliyorsanız uzun soluklu oluyorsunuz.

İnsanlar hayal ettiği her şeye kavuşunca hayattan keyif alamaz bir noktaya geliyor galiba. Sizde de böyle bir durum var mı?

Kendi adıma söyleyeyim, her gün şükrediyorum. Geçmişte kazandığım dostlarla birlikte yürümeye gayret ediyorum. Şöhretin, ünlü olanın mutluluklarını sonuna kadar masanın üstüne koyup dezavantajlarını ekarte etmeye çalışıyorum.

Hiç bedel ödediniz mi?

Çok bedel ödedik. Kendi ailenize yeteri kadar vakit ayıramıyorsunuz. Kurduğunuz ilişkiler eskisi gibi olmuyor. Bir kere güven, sorgulama duygularınız artıyor. Sizinle herhangi bir iletişim kurulduğunda bunun niyetini, amacını ve birkaç hamle sonrasını planlayarak hareket etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu ağır bir yük.

Bir açıklamanız vardı. İTÜ’de bir bildiri yayınlanmıştı: “Müzik günah” diye. Ama siz “Müzik evrenseldir, müzik sevaptır” demiştiniz.

“Müzik günahtır” diyen adam günah işliyordur. Bu kadar netim. Hayat için su neyse ruh için de müzik odur. Su hayatsa müzik ruhun suyudur.

15 Ağustos’ta Harbiye’desiniz. Doktorlar için çok anlamlı bir mesaj vereceksiniz sahneden.

Evet, oturma eylemi yapmayı, oturarak şarkı söylemeyi düşünüyorum. Pankart açacağım, “Doktora şiddete son” diye. Yüzlerce doktor arkadaşım orada olacak, hepsini davet ettim. Toplumsal bir mesaj verilmesi gerekiyorsa verilecek. Geçmişte yaşadığımız doktorlara şiddet eğilimine verilebilecek en güzel cevap olacağını düşünüyorum.

Doktorluk yaparken sizin de başınıza geldi mi bu tip olaylar?

Benzer yerlerden çok döndüm. Gecenin bir saatinde hasta yakınları, trafik kazaları gibi birçok olay yaşadık. Haksız yere şiddete maruz kaldık. Hipokrat yemini etmiş insanlarız, birincil önceliğimiz hastanın sağlığıdır. Ama o iş yoğunluğunun içerisinde sürçülisan edebiliriz, insanız biz de. Hataları en aza indirmeye çalışıyoruz. Ama mevcut sistem içerisinde bütün sistemin aksaklıklarını yükünü doktora, hemşireye mal etmek olacak iş değil.

Bu duruma müzikle, güzel bir lisanla cevap veriyorsunuz.

Amacım bu. Toplumsal empatiyi, hoşgörüyü yaratabilmek. Müziğin en büyük özelliği budur. Müziğin dili yoktur, evrenseldir. Hangi dilde olursa olsun bir parça ruhunuza hitap ediyorsa sözleri anlamanıza gerek kalmadan hemen kalbinizi açabilirsiniz. Böyle bir amaca hizmet eden biri olarak da mümkün olduğu kadar bu görevimi icra etmeye çalışıyorum.

Özlemiyor musunuz doktorluk yaptığınız günleri?

Doya doya yaptım. Çok emek verdim ama içimdeki duygu değişti. Zamanın müzik zamanı olduğunu düşünüyorum. Hekimlikle ilgili görevimi yeteri kadar yaptım. Bundan sonrası müzik.

Siyasi konularda pek yorum yapmıyorunuz. Her zaman sanatçı kimliğinizle ön plandasınız. Siyasetten uzak olmaya çalışıyorum. Benim birincil amacım toplumların arasındaki uzaklıkları, kırgınlıkları, fikir ayrılıklarını mümkün olduğu kadar aza indirmek. Empati kurmalarını sağlamak, kutuplaşmaya engel olmak.

Aşk nasıl gidiyor? Ömür Gedik ile ilişkiniz 10’uncu yılına girdi...

İyi, güzel, mutluyuz, huzurluyuz. Güzel bir ilişkimiz var. Seviyorum. Sevginin ve saygının aşkın ötesinde kavramlar olduğunu düşünüyorum.

Takım elbiseyle ilgili bir takıntınız varmış. Doğru mu?

Kesinlikle sahnede siyah takım elbise giyerim. Çünkü ben Dean Martin, Frank Sinatra hayranıyım. Çocukluğumdan beri onları izleyerek büyüdüm. İkisi de hep siyah smokin giyerdi. Onlar benim ikonlarım, idollerim. Kendime prensip edindim, böyle yürüyeceğim. En sonunda beni siyah takım elbiseyle gömmelerini istiyorum. Bilmiyorum dinen caiz midir? Onu araştıralım (Gülüyor).