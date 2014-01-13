Ferhat Gerçek'i felç eden polisler 'mukavemet yok' dedi ama...

Yenibosna’da, yedi yıl önce dergi dağıtırken polislerce açılan ateş sonucunda felç kalan Ferhat Gerçek’e 3.5, polise ise 2.5 yıl hapis cezası veren mahkeme, gerekçesini açıkladı. Mahkeme, dava dosyasında ‘yüzükoyun yerde yatarken bulunduğu’ yazılan Ferhat Gerçek’i polise direnme, hakaret ve kaldırım taşı atma suçlarından mahkûm etti.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, aralarında Ferhat Gerçek’in de bulunduğu beş kişinin dergi dağıttıkları anlatıldı. Kararda, beş kişinin dergilerini dağıtırken, “dağılın” uyarısında bulunan polislere, “Biz Türk polisine cevap vermeyiz, s.. gidin, bildiri de göstermeyiz’ diye hakaret ettikleri, direndikleri ve kaldırım taşlarını sökerek polislere attıkları sonucuna varıldı. Bunun üzerine Gerçek ve dört arkadaşına bu suçlardan ceza verildi. Ancak sanık polisler bile, dosyada ‘yüzükoyun yerde yatarken bulunduğu’ belirtilen Gerçek için bu iddiaları doğrulamamıştı.

Kararda, ‘atılan taşlardan zarar görmeleri üzerine yedi polisin silahını çekerek kalabalığı dağıtmak üzere ateş ettikleri, kurşunlardan birinin de Ferhat Gerçek’e isabet ettiği ve gencin felç kaldığı’ ifade edildi. Çekirdek deforme olduğu için merminin hangi silahtan çıktığı belirlenemezken, ‘yedi polisin olası kastla yaralama suçunu işledikleri’ kabul edildi.



Delil kaybolmuştu



Ferhat Gerçek ve bir grup arkadaşı, 7 Ekim 2007’de ‘Yürüyüş’ isimli dergilerini satmak üzere geldikleri İstanbul Yenibosna’da polisin müdahalesine uğramıştı. Çıkan tartışmada polis gençlerin üzerine ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu 17 yaşındaki Ferhat Gerçek omuriliğinden yaralanıp felç kalmıştı. Savcılık, Gerçek’i vuran polisler hakkında ‘zor kullanma yetkisi aşılarak kasten yaralama’ suçlamasıyla dava açarken, Gerçek ve arkadaşları için de ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve nitelikli mala zarar verme’ suçlarından ceza istemişti. Bu arada Gerçek’in vurulmasındaki en önemli delillerden biri olan atleti soruşturma sürecinde kaybedilmişti.

Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi, 20 Aralık 2013’te açıkladığı kararında, sanık polislere ayrı ayrı 2.5 yıl hapis cezası verirken, Gerçek ve arkadaşları hakkında ise 3.5 yıl hapis cezasına hükmetmişti.