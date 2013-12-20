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Yaşam

Ferhat Gerçek davasında karar: Felç edene 2,5 yıl, felç olana 3,5 yıl ceza

Ferhat Gerçek, bundan 6 yıl önce, henüz 17 yaşındayken polis kurşunuyla felç kaldı. O 'olay'ın davasında karar bugün açıklandı. Ferhat'ı felç bırakan polisler, ondan daha az ceza aldılar

20 Aralık 2013 16:31

Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi, polis kurşunuyla felç kalan Ferhat Gerçek davasında skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Gerçek’i vuran polislere 2, 5 yıl hapis cezası verirken, aynı davada “müşteki sanık” olarak yargılanan Ferhat Gerçek ise 3,5 yıl hapis cezası verdi.

Mesut Hasan Benli'nin Radikal gazetesinde yer alan haberine göre Ferhat Gerçek, henüz 17 yaşında olduğu 2007 yılında, 6 arkadaşıyla birlikte İstanbul Yenibosna’da “Yürüyüş” isimli dergiyi satmak isterken polis müdahalesiyle karşılaştı. Gençler ile polis arasında yaşanan “dergi” tartışması kısa sürede arbedeye dönüştü. Bunun üzerine polisler gençlerin üzerine ateş açtı.

 

Felç kaldı

 

Açılan ateş sonucu 17 yaşındaki Ferhat Gerçek omuriliğinden yaralandı ve felç kaldı. Savcılık, Gerçek’i vuran polisler hakkında “Zor kullanma yetkisi aşılarak kasten yaralama” suçlamasıyla dava açarken, ilginç bir şekilde Ferhat Gerçek ve arkadaşları için de “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve nitelikli mala zarar verme” suçlarından ceza istedi.

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