Ferhat Gerçek'i vuran polislere görevsizlik kararı

Ferhat Gerçek'i 5 yıl önce vurarak sakat bırakan polislerin, "kasten cinayete teşebbüs" iddiasıyla yargılandıkları Ağır Ceza Mahkemesi, "Gerçek'in polislerin havaya açtığı ateşle vurulduğunu, polislerin zor kullanma yetkilerinin sınırını aştığını" ileri sürerek görevsizlik kararı verdi. Dosya asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, Ferhat Gerçek'i beş yıl önce vurarak sakat bırakan polislerin, "kasten insan öldürmeye teşebbüsten" yargılanması talebi kabul edilmedi. Polislerin, "havaya ateş açtığı esnada Gerçek'i vurduklarını" ifade eden Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın tekrar Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Sanık oldukları dosyayı soruşturdular

Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi, 6 Nisan'da görülen son duruşmada, polislerin Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması talebiyle dosyayı 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Karar, sanık polisler Cengiz Çalış, Yavuz Özer, Aydın Özdere, Hasan Bayrakdar, Emre Taşkın, Can Koçbülbül ve Muzaffer Ünal'ın olayla ilgili soruşturmada görev alan ve tutanaklarda imzası bulunan polislerle aynı kişiler olduğunun açıklanmasının ardından alındı.

Aynı duruşmada, soruşturma sırasında olay yeri incelemesi bile yapılmadığı da ortaya çıktı.

Olay anını kaydeden kamera görüntülerinin olduğu CD de yine emniyet görevlilerince incelenmiş ve bilirkişi raporu polislerce yazılmıştı.

Polislerin, doktor raporları ve Adli Tıp Kurumu raporları göz önüne alınarak, ağır ceza mahkemesinde Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 81/1, 21/1, 35/2 ve 53. maddeler uyarınca "kasten insan öldürmeye teşebbüsten" yargılanması talep edildi.

'Hayati tehlikesi vardı ama...'

Ancak Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Haziran'da verdiği kararla Gerçek'in polis memurlarınca kullanılan silahlarla vurulmuş olmasına rağmen, doğrudan hedef alınmadığına karar verdi.

"Hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanan Gerçek'in de içinde bulunduğu olay yerinde ve kalabalık meydanda havaya açılan ateş sonucu insanların yaralanabileceği ya da ölebileceği öngörülebilir durumdadır."

Mahkeme, polislerin "zor kullanma yetkisinde sınırın aşılması" ve "olası kasıtla yaralama" suçlarından yargılanması gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verdi.

Dosya, yargılamanın hangi mahkemede süreceğine karar verilmesi için Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilecek.

Aynı davada, Gerçek de "2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet", "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu malına zarar verme" suçlarından yargılanıyor.

Ne olmuştu?

7 Ekim 2007'de Yenibosna'da Yürüyüş dergisi satanları darp eden polis, kaçmaya çalışan Gerçek'i de sırtından vurmuştu. Gerçek vurulduğunda 17 yaşındaydı.

Yedi polise 10,5 yıl ceza istemiyle dava açıldı. Ferhat ve davadaki diğer 12 kişi ise "toplantı ve gösteri yasasına muhalefet", "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine hakaret" ve "nitelikli mala zarar vermek" suçlarından 15 yılla yargılanıyor.

Gerçek'e olay günü zarar gören polis araçlarının "tamir masraflarının tazmini" için de ayrı bir dava açıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ferhat ile dört kişinin iki polis otomobiline taşla saldırarak maddi zarar verdiği ve araçlarda toplam 2 bin 242 TL'lik hasar olduğu öne sürerek zararın davalılardan tazminini istedi.