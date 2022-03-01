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Kültür-Sanat

Ferhan Şensoy’un son kitabı ‘Ferdeste’ çıktı

Sanatçının yazdığı son kitabı Şensoy'un doğum gününde yayımlandı

01 Mart 2022 22:40

Ferhan Şensoy’un hayattayken yazdığı son kitabı olan “Ferdeste” yayıma hazırlandı ve sanatçının yaş gününde Orta- oyuncular Yayınları tarafından okura sunuldu.

Şensoy’un “Gündeste” ile başlayan biyografik şiir kitapları yolculuğu “Gecedeste”, “Dündeste” ve “Derdeste” ile devam etmişti. Usta oyuncunun pandemiyle birlikte tiyatroların kapanması sonrası günlük ve defterlerindeki şiirlerinden derlediği “Ferdeste”de; sık sık anılan çocukluk aşkları, setler, turneler, otel odaları, gönüllü yalnız çıkılan tatillerde yalnızlık hüznü ile yazılan, bir şairin gelgitli, fırtınalar koparan duygusallığının, bildiğimiz dili kullanım ustalığıyla yazılmış şiirleri yer alıyor.

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