Ferhan Şensoy'un cenazesinde tepki çeken olay: Galatasaray bayrağını görünce slogan atarak kalabalığın üstüne yürüdüler!

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, dün Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şensoy'un Galatasaray bayrağına sarılı tabutu Teşvikiye Cami'nden çıkarılırken, 4 kişilik bir grubun "Beşiktaş" sloganları atarak kalabalığın üstüne yürüdüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, darp edilmekten son anda kurtarılan 4 kişi gözaltına alınarak Harbiye Polis Merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan şahısların, "Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık" dediği aktarıldı.

Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şensoy, dün İstiklal Caddesi'ndeki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Büyük ustanın cenazesinde ise büyük bir saygısızlığa imza atıldı.

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"Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık"

Sabah'ta Mustafa Kaya imzalı habere göre, cenaze aracı camiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı. Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi. Polis araya girerek şahısları gözaltına alıp Harbiye Polis Merkezine götürdü. Dört kişinin ifadesinde "Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık, çok üzgünüz" dedikleri öğrenildi.