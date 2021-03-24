Ferhan Şensoy: Biz, bugün aşağılık kompleksiyle boğuşan siyasilerle uğraşıyoruz

Ferhan Şensoy, sanatçının muhalif olduğunu, kendi dünyasında 'yandaş sanatçı' diye bir kavram olamayacağını söyledi. "Oto-sansür sevmem, sahnede dilimin kemiği yoktur" diyen Şensoy, " İnsanın gelişmişlik düzeyini gösteren önemli unsurlardan biri de kendisiyle ilgili şakalara, eleştirilere karşı tavrıdır. Biz, bugün aşağılık kompleksiyle boğuşan siyasilerle uğraşıyoruz" dedi. Şensoy, "Muhalefetin her türlüsünden korkuyorlar, muhalif izleyicimiz de buna dahil” diye de ekledi.

Cumhuriyet’ten Öznur Çorak Oğraş’ın sorularını yanıtlayan Şensoy şunları kaydetti:

“Metin Akpınar’ı gözaltına almak, Müjdat Gezen’i sorgulamak çaresizliktir, korkudur!”

"Ben Ayfer Feray Tiyatrosu’ndayken Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi üstünde kırk tiyatro vardı. Şimdi sadece Ortaoyuncular var Ses-1885’te. Geçmişte de tiyatro ve genel anlamda sanat birçok baskıyla, sansürle karşılaştı. Benim tiyatrom yakıldı, gece bekçisi hayatını kaybetti. O an orada bulunmaktan başka kabahati yoktu. Korkunç bir şeydi. Yine de işlerin hiçbir dönem bu kadar pespayeleştiğini görmedim. Metin Akpınar’ı gözaltına almak nedir? Müjdat Gezen’i sorgulamak nedir? Bu çaresizliktir, korkudur! Ayıptan da öte ayıptır!"

“Sanatçı muhalif olur; Oto-sansür sevmem, sahnede dilimin kemiği yoktur”

"Sanatçı muhalif olur. Bunu daha önce de söylemiştim; benim dünya görüşümde yandaş sanatçı diye bir kavram olamaz. Ferhangi Şeyler’de sataşmadığım lider yok. Oto-sansür sevmem, sahnede dilimin kemiği yoktur. Yıllarca Özal’a demediğimi bırakmadım. Demirel’e, Deniz Baykal’a... Birçoğu gelip oyun izlediler, gülerek ayrıldılar. Erdal İnönü gizli gizli bilet alıp izlerdi, 500 koruması falan yoktu. İnsanın gelişmişlik düzeyini gösteren önemli unsurlardan biri de kendisiyle ilgili şakalara, eleştirilere karşı tavrıdır. Biz, bugün aşağılık kompleksiyle boğuşan siyasilerle uğraşıyoruz. Muhalefetin her türlüsünden korkuyorlar, muhalif izleyicimiz de buna dahil.”