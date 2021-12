Ferhan Şensoy anısına yapılan büst açıldı

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un büstü, 1980 yılından bu yana sıkça geldiği Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Geriş Köyü’nde açıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Esra Sağlık Şenalp tarafından yapılan Ferhan Şensoy büstü, köydeki Nevin Başara Parkı’na yerleştirildi.

Büstün açılış törenine Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, eşi Elif Durdu, öğretim üyesi Esra Sağlık Şenalp, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Galatasaraylılar Derneği Bodrum Temsilcisi M. Sinan Akad, modacı Neslihan Yargıcı, Galatasaraylılar derneği üyeleri ve sanatçılar katıldı. Törende konuşan Şensoy’un eşi Elif Durdu şunları söyledi:

“Aslında Ferhan birçok anavatanı olan bir insandı. Ferhan aynı zamanda Çarşambalıydı, İstanbulluydu, Beyoğlu deyince akla Ferhan geliyordu ve hala öyle. Ferhan, Kebekliydi. Ama Ferhan en çok Gerişliydi. Özellikle son zamanlarında Geriş’e çok büyük bir özlem duyduğunu belirtmek isterim. Geldiğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Burası, bu büst bizim için çok kıymetli ve hep öyle olacak.”

"Babam Geriş’i çok seviyordu"

Törende gözyaşlarına hâkim olamayan kızı Derya Şensoy ise şöyle konuştu:

“Buraya gelirken ağlamayacağıma söz verdim, o yüzden ağlamayacağım. Ama hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Çünkü ben buraya geldiğimde 31 sene önce bebektim. Burada büyüdüm, ilk arkadaşlarımı burada edindim, bisiklete binmeyi burada öğrendim, yüzmeyi burada öğrendim. Bu köyde, Geriş’te, çok fazla anım var. Bizim için Geriş’e gelmek, babamın tatili demekti. Babamın tatili demek onunla vakit geçirebileceğiz demekti. Çünkü turneler bitmişti, sezon kapanmıştı ve Geriş’e geliyorduk. O yüzden biz çocukları için ayrı bir yeri vardı Geriş’in. Çok teşekkür etmek istiyorum hepinize. Bunu mümkün kıldığınız için. Çünkü herkes tekrar tekrar söyledi, bende aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Babam Geriş’i çok seviyordu. Son zamanlarında hep buraya gelmek istiyordu, maalesef mümkün olmadı. Ama şimdi bu o kadar anlamlı ki burada olması ve bunun düşünülmüş olması, gerçekleşmiş olması.”

FERHAN ŞENSOY BURADAN BİR İLHAM ALMIŞ OLMALI Kİ YAŞAMAK İÇİN BURAYI SEÇTİ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise büstün açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Burada bulunma sebebimiz gerçekten çok önemli. Sevgili Ferhan Şensoy’u burada ilelebet yaşatmak için hep beraberiz. Ben öncelikle bu büstü yapan sanatçımız, değerli hocamız Esra Hoca’ma çok teşekkür ederim. Onunla birlikte Bodrum’un her köşesinde Bodrum’a değer katan, Bodrum’un tarihine, geçmişine, kültürüne, sanatına gerçekten damga vurmuş insanların tekrar yaşamasını sağlıyoruz. Bodrum sanat ve kültürle var oldu hep. 2500 yıl önce de böyleydi bu. 1960’larda da, Neyzen Tevfiklerle daha öncesinde ve sonrasında Cevat Şakirlerle başlayan bu süreç Azra Erhat’larla, Bedri Rahmi’lerle, Sebahattin Eyüboğlu’yla, Ara Güler’le, Bedri Koraman’la, Zeki Müren’le, Ferdi Özbeğen’le yani sayamayacağım kadar, Ferhan Şensoy daha daha niceleri Devrim Erbil’ler yani sanatın her dalında birçok burada çok önemli ismi biz kucağımızda ya da koynumuzda bulduk. Çok önemli bir değer ve kazanç bu Bodrum için. Çünkü sanatın olduğu yerde barış vardır, kardeşlik vardır, demokrasi vardır. Sanatın olduğu yerde hep güzellik vardır. Ferhan Şensoy’un da özellikle güzelliği fark edemeyen güzellikten de anlamaz gibi bir sözü var. Şimdi belki tam ifade edemedim ama böyle bir sözü de var. O yüzden sanatın olduğu her yerde bunlar var. Sanatın bize kim tabi ki sunuyor, bu eşsiz yaratıcı ve ilham sahibi bu sanatçı büyüklerimiz sunuyor. Bodrum’da o kadar şanslıyız ki mesela, Tarık bey burada, sağ olsun benim için çok güzel şeyler söyledi. Hak etmek için çok çalışacağız. Tarık beyle iki yıldır, daha da ötesi var. Benim bildiğim iki yıl. Bir şehir tiyatrosu kurdular Bodrum’da ve onu yaşatmaya çalışıyorlar. Bütün zorluklara rağmen canla başla. Bizde elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz."

"Bodrum’da bir şehir tiyatromuz da var ve Ferhan Şensoy ismi orada da yaşayacak"

"Yani Bodrum’da çok güzel bir şehir tiyatromuz da var ve Ferhan Şensoy ismi orada da yaşayacak. Özellikle onun sınıf arkadaşları, meslektaşları ile beraber orada da yaşamış olacak. Bu kadar önemli bir kentte yaşıyoruz Bodrum’da. O yüzden bunun da değerini bilmemiz gerekiyor. Yani burayı te3rcih eden sanatçıların, bu büyük insanların bizlere verdiği bu ilhamı da bilmemiz gerekiyor Bodrum adına. Ben bu yüzden Ferhan Şensoy’a da Bodrum’u seçtiği için yine çok çok teşekkür ederim. Geriş tabi ki çok önemli bir yer. Yine yüz yıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Demek ki Ferhan Şensoy’da bu topraklardan bir ilham aldı ve burayı seçti yaşamak için. Demek ki ona da birçok şey verdi Geriş. Geriş önemlidir. Pasanda çok önemlidir. Gerçekten geçmişe ait birçok iz vardır burada. Demek ki onun için seçti diye düşünüyorum Ferhan Şensoy’da Geriş’i. Şimdi bu eserle beraber, Esra hocamın bu eseriyle beraber bizim Bodrum’da sanatçılara verdiğimiz önemin bir kat daha arttığını görebiliyoruz. Siz değerli katılımcılar, onun arkadaşları, sevenleri, değerli Galatasaraylılar ben hepinize geldiğiniz için, Ferhan Şensoy’u sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.” (ANKA)