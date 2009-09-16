Ferdi Tayfur dolandırıldı

Müzik yaşamının yanında geçtiğimiz yıllarda inşaat sektörüne de giren Ferdi Tayfur kendi adına okul yaptırmak isterken dolandırıldı.

Memleketi Adana'da okul yaptırmak için kolları sıvayan Tayfur, Doğu'daki çocukların daha fazla ihtiyacı olduğu kanaatine vardı ve Doğu Anadolu'da arsa araştırması yaptırdı. Tayfur'un tanıştığı bir kişi okul projesini birlikte yapmayı önererek, kendisini müteahhit olarak tanıttı . Ferdi Tayfur'un Adana'da yaptırdığı siteden 5 daire aldı. Okul için evlerini bağışlayan ve elde edilecek gelirle arsa almayı planlayan sanatçı geç de olsa dolandırıldığını fark etti.



Adana'daki 5 dairesi, Marmaris'teki 2 yazlığı dolandırıcılar tarafından satılan Tayfur, mahkemeye başvurdu. Okul sevdasından vazgeçmediğini belirten sanatçı, "Devletimden yardım bekliyorum. Doğu'da uygun bir arsa verirlerse okulu yaptırıp, bu hayalime kavuşmak istiyorum. Bu insanlar yüzünden kalbimdeki iyi niyeti köreltecek değilim" dedi.