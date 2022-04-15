Ferdi Tayfur’a ‘istinat duvarı’ cezası

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, sanatçı Ferdi Tayfur'un İstanbul Sarıyer’deki villasının eskiyen istinat duvarını yeniletip eksik ücret ödediği iddiasıyla açılan davada inşaat şirketi Aksu Grup'a 24 bin 900 lira ödeme yapmasına karar verdi.

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur 2017 Ekim-Kasım aylarında Sarıyer'deki villasının eski istinat duvarının yenilenmesi için inşaat şirketiyle anlaştı. Taraflar arasında anlaşmazlık yaşanınca inşaat firması işi bıraktı. Bunun üzerine sadece istinat duvarının kesim işini yapması gereken Aksu Grup, işin tamamını bitirdi.

“Eksik ödeme” iddiası

Sözcü gazetesinden Hayati Argan'ın haberine göre, şirket, 21 metre uzunluktaki kesimi ve yeniden inşası için 55 bin lira harcandığını, Ferdi Tayfur'un kendilerine 30 bin lira, işi bırakan inşaat şirketine 10 bin lira olmak üzere 40 bin lira ödeme yaptığını ileri sürdü.

İcra takibi başlatıldı

Aksu Grup ise yüzde 18 KDV ile birlikte 64 bin 900 liralık ödeme talep etti. Ancak Ferdi Tayfur istinat duvarının yapımının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen 24 bin 900 liralık ödemeyi yapmadı. Bunun üzerine Aksu Grup, Ferdi Tayfur hakkında icra takibi başlattı.

Ferdi Tayfur davayı kaybetti

Borcu olmadığını belirten Tayfur ise icra takibini durdurdu. Aksu Grup İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak itirazın iptalini ve icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kabulüne karar vererek Ferdi Tayfur'un 24 bin 900 lira ödeme yapmasına karar verdi.

Ferdi Tayfur şirkete 24 bin 900 TL ödeyecek.