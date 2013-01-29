Ferdi Özbeğen hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı Ferdi Özbeğen, yaşamını yitrdi.



Sanatçı Ferdi Özbeğen 72 yaşında hayata veda etti.

12 yıldır kanser tedavisi gören Özbeğen dün, solunum yetmezliği nedeniyle Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Gün içinde, tedavisine uyutularak devam edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu açıklaması yapılan sanatçı gece saatlerinde yaşama veda etti.

İzmir'de 1941 yılında doğan Ferdi Özbeğen, İzmir Özel Türk Koleji'nden mezun oldu.

Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlayan Özbeğen, 1963 yılında babasının vefatı nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı.

Hürriyet Gazetesi'nin 1965 yılında düzenlediği ''Altın Mikrofon'' yarışmasına katılarak müzik yolculuğuna başlayan Özbeğen, yarışmadan sonra kendi orkestrasını kurup eserler üretmeye başladı.

Kurduğu grubun dağılmasının ardından 1977 yılında ilk albümünü çıkaran Özbeğen, ''Sohbet'' adlı plağıyla ''Altın Plak'' ödülünü, ''Mutluluklar'' ile de ''Platin Plak'' ve ''Altın Piyano'' ödüllerini kazandı.

Müzikal yaşamına 28 albüm sığdıran Özbeğen, 1980'de, Gülşen Bubikoğlu, Tanju Gürsu ve Hulusi Kentmen ile ''Tanrıya Feryat'' adlı filmde oynadı. Banu Alkan ile ''Piyanist'' adlı yapımda yer alan sanatçı, 1980'li yılların en popüler yapımlarından biri olan ''Perihan Abla'' adlı dizide de konuk oyuncu olarak yer aldı.