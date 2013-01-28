Ferdi Özbeğen yoğun bakımda

Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı Ferdi Özbeğen, solunum yetmezliği şikayetiyle yoğun bakıma alındı. Özbeğen'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



Sanatçı Ferdi Özbeğen, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Sanatçının tedavisine uyutularak devam edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

72 yaşındaki Özbeğen, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda 12 yıldır kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Özbeğen özellikle 80’li yıllarda 'Eskimeyen Dost', 'Seni Terkedeceğim', ‘Bir Gülü Sevdim’ gibi şarkılarla müzikseverlerin beğenisini kazandı.