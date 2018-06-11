Fenomen Halil Söyletmez İsfanbul'da sevenleriyle buluştu

İSTANBUL, (DHA)- “Cumali Ceber 2” filminin başrol oyuncusu, fenomen Halil Söyletmez alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi İsfanbul’da izleyiciler ile buluştu. Film gösterimine katılan Söyletmez’e gençler yoğun ilgi gösterdi.

“Cumali Ceber Allah Seni Alsın” filmi ile gişede yüksek başarı elde eden Halil Söyletmez, “Cumali Ceber 2” filmiyle de aynı ilgiyi sinemaseverlerden görmeye başladı.

“YÜZDE 90 ORANINDA BİR BEĞENİ VAR”

8 Haziran’da vizyona giren filmin başrol oyuncusu fenomen Halil Söyletmez, ikinci filmine çok güzel yorumlar aldığını ve yüzde 90 oranında beğeni oranı olduğunu söyledi. Söyletmez, “Biz ilk filmi çıkardıktan sonra izleyicilerin çoğunluğu ikinci filmin gelmesini istiyordu. 1 senelik aradan sonra ikinci filmi de yaptık. Çok renkli, tüm youtuber ve fenomenlerin olduğu bir gala gerçekleştirdik. Oldukça güzel tepkiler almaya devam ediyoruz. İkinci filmimize de çok güzel yorumlar aldık. Çok sevinçliyiz ve salonları gezmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“ANADOLU’YA DA GİDECEĞİZ”

Film için 1 sene boyunca çok çalıştıklarını ve güzel yorumlar almayı beklediğini dile getiren Halil Söyletmez, “Anadolu’dan da ‘bizim sinema salonlarımıza da gel’ diye davetler alıyorum. Turnemiz başlıyor ve oralara da gideceğiz” dedi.

Adana, Hatay ve Antalya olmak üzere çekimlerin 3 farklı şehirde gerçekleştiğini ifade eden Söyletmez, “Senaryo aşamasından çekim sürecine kadar çok çalıştık. Şu an seyircilerimizin bize geri dönüşlerinde filmi çok beğenmelerini belirtmeleri bizi çok mutlu ediyor. 7’den 70’e herkesin izleyeceği bir film oldu. İsfanbul’da geçen sene de bir etkinlik gerçekleştirmiştik. Bu sene de gerçekleştirmek istedik hatta bayramda da tekrar gelmek istiyoruz. İzleyicilerle karşılaşınca kendimi çok iyi hissediyorum. İnsanların birebir düşüncelerini almak bana çok iyi hissettiriyor” diye konuştu.

Sinema Salonu’na giderek izleyicilerle sohbet eden Söyletmez, genç kitlenin oluşturduğu kalabalıkta herkesle fotoğraf çektirirken, İsfanbul’a izleyicilerle buluşmasına ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)