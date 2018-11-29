Fenomen 12 yıl sonra yeni albüm çıkardı

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE’NİN özgün müzik gruplarından biri olan Fenomen’i 12 yıl aradan sonra yeniden bir araya getiren ‘Bridges’ albümü Kabak Lin etiketiyle yayınladı.

İsmail Soyberk, Barış Bölükbaşı, Nevzat Yılmaz, Çağdaş Oruç ve Bülent Ay’dan oluşan Fenomen, 7 rakamından ilham alan ikinci albümleri ‘Bridges’ı çıkardı. Dijital müzik platformlardan dinlenebilen caz rock fusion türündeki albüm yedi ayrı günün, bölgenin, çakranın, beyaz tuşların ve yedi ayrı dünyaya açılan köprülerin ve yolların ezgilerini bir araya getiriyor.

KÜLTÜRLER ARASINDA MÜZİK KÖPRÜSÜ

İsmail Soyberk’in önderliğinde 2003 yılında kurulan ve Fenomen’i yeniden müzik sahnelerine geri döndüren ‘Bridges’ın prodüktörlüğünü Hakan Kılıç yaparken, bas gitarda İsmail Soyberk, gitarda Barış Bölükbaşı, klavyelerde Nevzat Yılmaz, saksofonda Çağdaş Oruç ve davulda Bülent Ay yer aldı.

Ayrıca nefeslilerde; trompette Utku Akyol, trombonda Gökay Gökşen, keman ve mandolinde Özcan Yılmaz, tulumda ve kemençede Selim Bölükbaşı gruba eşlik etti. Kayıt ve miks’i Ozan Öner( purerecords) mastering’i ise Serkan Baysal tarafından yapılan albümün kapağını Cem Türkel tasarladı.

Lin Records etiketiyle yayınlanan ‘Bridges’, grubun dijital müzik platformlardan dinlenebilir ve indirilebilir.

FENOMEN KİMDİR?

2003 yılında bas gitarist ve prodüktör İsmail Soyberk’in önderliğinde kurulan caz rock fusion grubu Fenomen, 2006 yılında ilk albümleri ‘Fenomen’i yayınladı. Albüme Erkan Oğur, Levent Altındağ, İmer Demirer, Aycan Teztel, Şenova Ülker gibi isimler eşlik etti. 2018 yılında, bas gitarı, perdesiz bası ve kompozisyonlarıyla İsmail Soyberk, sert ve dinamik gitar sololarıyla Barış Bölükbaşı, davulda sıkı ritimleriyle Bülent Ay, org, piyano, synth ve akordeonuyla Nevzat Yılmaz ve tenor ve soprano saksofonuyla Çağdaş Oruç ikinci kez bir araya geldi.