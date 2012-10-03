Fenerbahçe'ye Almanya'da taraftar saldırısı

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için Borussia M'gladbach deplasmanına giden Fenerbahçe, Almanya'da taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Fenerbahçe'nin tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in Avrupa oluşumu, takımın havaalanından çıkış yapacağı yere yönelerek Aykut Kocaman'ı istifaya davet etti. Kafile havaalanından çıkarken taraftarlar otobüse yumruk ve tekmeler attı.

Bir grup taraftar da Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya davet ederken az sayıdaki sarı lacivertli destekçiler ise takıma moral olmak için Aykut Kocaman ve Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.



Otobüse saldırdılar



Kafile en büyük şoku ise havaalanından çıkarken yaşadı. Bir grup Fenerbahçe taraftarı, kafile alandan ayrılırken otobüsün önünü kesti ve araca tekme ve yumruklarla saldırdı.

Genç fenerbahçeliler tepkili



Havaalanında 150 kişiye yakın taraftar Fenerbahçe kafilesini Borussia M'gladbach maçı öncesi karşılamaya gelirken "Genç Fenerbahçeliler" tribünün grubunun Avrupa oluşumu olan "GFB Europe" yönetimi ve Aykut Kocaman'ı istifaya çağırdı. 35 kişiye yakın bir grupla havaalanına gelen GFB Europe, Alex de Souza'nın takımdan gönderilişi ve takımın son dönemdeki kötü performansı nedeniyle Aykut Kocaman'a tepki gösterdi.

Bu grup dışında kalan diğer taraftarlar ise M'gladbach maçı öncesi takımın morale ihtiyacı olduğunu söyleyip futbolcular ve teknik heyetin lehinde tezahüratlarda yaptı.



Yarın siyah tişört giyecekler



Yarın oynanacak Borussia M'gladbach maçında yaklaşık 2700 Fenerbahçe taraftarı tribündeki yerini alacak. GFB Europe üyelerinin takımı ve yönetimi protesto etmek amacıyla tribünlere siyah tişört giyerek geleceği öğrenildi.