Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın istifasını yalanladı

Aykut Kocaman'ın istifa ettiği iddiaları üzerine Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkanımız, bazı yöneticilerimizle birlikte daha önceden planlanan projeler çerçevesinde kulübümüzde bir takım görüşmeler sürdürmektedir; iddiaların aksine bugün Sayın Hocamızla herhangi bir görüşme yapmamıştır" denildi.

Brezilyalı yıldızın 8.5 yıl oynadığı kulüpten apar-topar gönderilmesinden sonra taraftarın fatura kestiği iki isim olan Başkan Aziz Yıldırım ile teknik direktör Aykut Kocaman’ın biraraya geldiği iddia edildi.

Kocaman’ın gelişmeler üzerine Yıldırım’a istifasını verdiği ve "Beşiktaş maçında takımın başında olmak istemiyorum. Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadı’na çıkmak istemiyorum. Ya istifamı kabul edin, ya da bana izin verin. Demoralize oldum. Sizden izin istiyorum" dediği ancak Başkan Yıldırım’ın Aykut Kocaman’ı "Perşembe akşamı Almanya'da çok önemli bir maç var. Bunu atlatalım sonra konuşuruz" diyerek bu kararından vazgeçirmeye çalıştığı haberleri ortalığa yayıldı.

Ancak kulüp az önce resmi siteden bir açıklama yaparak Aykut Kocaman'ın görevinin başında olduğunu vurguladı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

"Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın bugün sabah saatlerinde Sportif Direktörümüz ve Teknik Sorumlumuz Sayın Aykut Kocaman ile istifa içerikli bir görüşme yaptığı üzerine spekülatif ve tamamen asılsız haberler yer almaktadır.

Başkanımız, bazı yöneticilerimizle birlikte daha önceden planlanan projeler çerçevesinde kulübümüzde bir takım görüşmeler sürdürmektedir; iddiaların aksine bugün Sayın Hocamızla herhangi bir görüşme yapmamıştır.

Bu tip asılsız ve itibarsızlaştırma yönelimli haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla, Fenerbahçe Spor Kulübü"



Daha önce Başkan kabul etmedi



Bilindiği gibi Cumartesi günü oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 kaybettiği Kasımpaşa maçından sonra soyunma odasında da istifa etmek istediğini Başkan Aziz Yıldırım'a ileten Aykut Kocaman'ın bu talebi Yıldırım tarafından reddedilmişti.