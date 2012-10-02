T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın istifasını yalanladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Aykut Kocaman'ın görevinin başında olduğunu vurguladı

02 Ekim 2012 14:21

Aykut Kocaman'ın istifa ettiği iddiaları üzerine Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkanımız, bazı yöneticilerimizle birlikte daha önceden planlanan projeler çerçevesinde kulübümüzde bir takım görüşmeler sürdürmektedir; iddiaların aksine bugün Sayın Hocamızla herhangi bir görüşme yapmamıştır" denildi.

Brezilyalı yıldızın 8.5 yıl oynadığı kulüpten apar-topar gönderilmesinden sonra taraftarın fatura kestiği iki isim olan Başkan Aziz Yıldırım ile teknik direktör Aykut Kocaman’ın biraraya geldiği iddia edildi.

Kocaman’ın gelişmeler üzerine Yıldırım’a istifasını verdiği ve "Beşiktaş maçında takımın başında olmak istemiyorum. Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadı’na çıkmak istemiyorum. Ya istifamı kabul edin, ya da bana izin verin. Demoralize oldum. Sizden izin istiyorum" dediği ancak Başkan Yıldırım’ın Aykut Kocaman’ı "Perşembe akşamı Almanya'da çok önemli bir maç var. Bunu atlatalım sonra konuşuruz" diyerek bu kararından vazgeçirmeye çalıştığı haberleri ortalığa yayıldı.

Ancak kulüp az önce resmi siteden bir açıklama yaparak Aykut Kocaman'ın görevinin başında olduğunu vurguladı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

"Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın bugün sabah saatlerinde Sportif  Direktörümüz ve Teknik Sorumlumuz Sayın Aykut Kocaman ile istifa içerikli bir görüşme yaptığı üzerine spekülatif ve tamamen asılsız haberler yer almaktadır.

Başkanımız, bazı yöneticilerimizle birlikte daha önceden planlanan projeler çerçevesinde kulübümüzde bir takım görüşmeler sürdürmektedir; iddiaların aksine bugün Sayın Hocamızla herhangi bir görüşme yapmamıştır.

Bu tip asılsız ve itibarsızlaştırma yönelimli haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla, Fenerbahçe Spor Kulübü"


Daha önce Başkan kabul etmedi


Bilindiği gibi Cumartesi günü oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 kaybettiği Kasımpaşa maçından sonra soyunma odasında da istifa etmek istediğini Başkan Aziz Yıldırım'a ileten Aykut Kocaman'ın bu talebi Yıldırım tarafından reddedilmişti.

ETİKETLER

aykut kocamanfenerbahçeaziz yıldırımalex

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24