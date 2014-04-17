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Spor

Fenerbahçe'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Fenerbahçe'ye PFDK'dan 1 maç seyircisiz oynama cezası geldi

17 Nisan 2014 20:45

Başkan Aziz Yıldırım'ın şike davasında Yargıtay'a yaptığı itirazın reddedilmesiyle sarsılan Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. PFDK tarafından Fenerbahçe, Trabzonspor ve Eskişehirspor'a 1'er maç seyircisiz oynama cezası verildi. 

Tahkim Kurulu'nun cezayı onaması halinde; Fenerbahçe, şampiyonluğu kutlamayı planladığı (sonuçlara göre) Kardemir Karabükspor maçını kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynayacak.

Disiplin Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı ilgili kararlar şöyle:

1- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 13.04.2014 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MEDICAL PARK ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, saha olayı nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 13.04.2014 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TRABZONSPOR A.Ş. hakkında, 13.04.2014 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, saha olayı nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, spor ahlakına aykırı pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

 

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