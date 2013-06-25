Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Cimbom'a gözdağı

Fenerbahçe’nin, Bayer Leverkusen’den kadrosuna kattığı Michal Kadlec, yeni sezon öncesi yapılacak kampı ve takım arkadaşlarıyla tanışacağı ilk günü büyük heyecanla beklediğini söyledi.

Nişanlısı Nicole ile birlikte şu an tatilde olan Kadlec, 'Bir an önce yeni sezon hazırlıklarının başlamasını iple çekiyorum. Özellikle Galatasaray’la oynayacağımız derbi maçlarına dört gözle bekliyorum. Bu maçların Türkiye’de ne kadar önemli olduğunu ve taraftarlar için anlamının boyutunu arkadaşlarımdan öğrendim. Almanya’da Leverkusen formasıyla tansiyonu yüksek karşılaşmalara hep ayrı bir motive olmuştum. Burada da aynısını olacaktır. İki yıldır Türkiye’de Galatasaray şampiyon oluyor. Ben ve arkadaşlarım, buna son vermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yıldızlarla dolu, çok büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum' yorumunu yaptı.