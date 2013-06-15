Fenerbahçe, Michal Kadlec ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı



Fenerbahçe'nin transferi için Almanya'nın Leverkusen takımıyla anlaştığı Michal Kadlec, İstanbul'a geldi.

Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Michal Kadlec sağlık kontrollerinin ardından basın mensuplarının karşısına geçmişti.

Transferi konusunda olumsuz bir durum yaşanmadığını ifade eden Kadlec," Şu an her şey yolunda umarım sağlık kontrollerinde de bir şey çıkmaz ve kulübe gidip imza atarım" demişti.

Türkiye'den başka takımların da kendisiyle ilgilendiğini belirten Çek oyuncu,"Başka teklifler oldu ama benim aklım hep Fenerbahçe'deydi. Fenerbahçe bütün transfer süreci boyunca çok düzgün bir duruş sergiledi" şeklinde konuşmuştu.

Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak'ın da kendisine Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde telkinde bulunduğunu ifade eden Kadlec, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerin Viktoria Plzen ve Benfica maçlarını izlediğini söylemişti.