Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe Romanya'nın Vaslui takımıyla eşleşti.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig 'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe 'nin, Şampiyonlar Ligi 'nde gruplara kalabilmek için 2 ön eleme turu geçmesi gerekiyor. İlk turda elenmesi halinde, Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 3. ön eleme turunda ilk maçlar 31 Temmuz-1 Ağustos, rövanşlar ise 7-8 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı kendi sahasında oynayacak.

10 yıl önce kuruldu

Romanya futbolunun en genç kulüplerinden birisi olan FC Vaslui sadece 10 yıl önce kurulmuş bir ekip. Forma renkleri ise sarı-yeşil. Takımı Romanyalı 41 yaşındaki genç teknik direktör Marius Şumudica çalıştırıyor. Vaslui 2011-2012 sezonunu şampiyon CFR Cluj'ün 1 puan gerisinde 2. sırada tamamladı. Sarı-yeşilli ekibin forvet hattındaki 31 yaşındaki tecrübeli golcü Wesley bulunuyor. Wesley geçtiğimiz sezon 27 golle en yakın rakibine 8 gol fark atarak Romanya Ligi gol kralı oldu.

Turu geçerse kimle karşılaşacak?

Fenerbahçe puan olarak Braga ve Spartak Moskova takımlarının gerisinde bulunuyor. Dinamo Kiev, Panathinaikos ve Kopenhag takımlarından bir tanesinin elenmesi durumunda Fenerbahçe seri başı olabilecek. Seri başı olamazsa Fenerbahçe Portekiz'in Braga, Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Yunanistan 'ın Panathinaikos Danimarka'nın Kopenhag ve eski oyuncusu Emenike'nin forma giydiği Spartak Moskova takımlarından biriyle karşılaşacak.

Fenerbahçe seri başı olursa Fenerbahçe 'nin rakipleri arasında Almanya 'nın Mönchengladbach, İspanya 'nın Malaga, Fransa 'nın Lille, İtalya 'nın Udinese takımlarının yanı sıra Dinamo Kiev, Panathinaikos ve Kopenhag takımlarından birini eleyen takım yer alacak. Bu takım Motherwell, Club Brugge ya da Feyenoord olabilir.

Geçen sene ne olmuştu?

Süper Lig 'de 2010-2011 sezonunu şampiyon tamamlayarak, geçen yıl Şampiyonlar Ligi 'nde direkt gruplara katılma hakkı elde eden Fenerbahçe , 25 Ağustos 2011'de yapılan kura çekiminden bir gün önce şike yaptığı iddiasıyla UEFA ve TFF tarafından "Avrupa kupalarından men" cezası almıştı. Yine UEFA kararıyla sarı-lacivertlilerin yerine Trabzonspor, Türkiye 'yi 'Kupa 1'de temsil etmişti. Bu şok gelişme sonrası Fenerbahçe Kulübü, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) 45 milyon euroluk tazminat davası açmıştı. Ancak bu dava, daha sonra sarı-lacivertliler tarafından geri çekilmişti.