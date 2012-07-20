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Spor

Eskişehir ve Bursaspor'un rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının rakipleri belli oldu

20 Temmuz 2012 18:02

Avrupa Ligi 3. ön elemede Bursaspor, Maccabi Netanya-KuPS Kuopio galibiyle eşleşti. Eskişehirspor turu geçerse Marsilya ile karşılaşacak.
 
Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Bursaspor, Avrupa Ligi 3.ön eleme turunda Maccabi Netanya (İsrail) - KuPS Kuopio (Finlandiya) galibiyle eşleşti.

Eskişehirspor ise, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlaması halinde 3. ön elemede Fransa'nın Marsilya takımı ile eşleşecek. Eskişehirspor St. Johnstone karşısında ilk maçı sahasında 2-0 kazanmış ve avantaj elde etmişti.

İki takım da ilk maçlarını kendi sahasında oynayacak.

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