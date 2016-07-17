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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fenerbahçe'nin rakibi Monaco, İstanbul'a gelmek istemiyor

Fransız ekibinin, UEFA’ya maçı Türkiye dışında oynamak için başvuruda bulunduğu öğrenildi

17 Temmuz 2016 18:13

Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacak olan Fransız ekibi Monaco, Türkiye’de yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında İstanbul’a gelmek istemiyor.

Ortaya atılan iddialara göre Fransız ekibi, UEFA’ya maçı Türkiye dışında oynamak için başvuruda bulundu. Monaco 26 Temmuz’da Ülker Stadyumu’ndaki maç için yetkililerin raporunu bekliyor.

AMK'nın haberine göre, Fenerbahçe’nin Lyon ile oynayacağı hazırlık maçı, kalkışma hareketi sonrası iptal olmuş ve Fransız temsilcisi İstanbul’u maç yapmadan terk etmişti. Bu durumda Monaco’nun girişiminde elini kuvvetlendirdiği ifade ediliyor.

Portekiz’de yayın yapan Ojogo’nun haberine göre ise, Monaco’nun teknik direktörü Leonardo Jardim, İstanbul’a gitmeye çekiniyor.

Monaco 26 Temmuz’daki maç için henüz seyahat planı yapmayarak uçak biletlerini almadı ve otel rezervasyonunu gerçekleştirmedi.

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