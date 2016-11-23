Fenerbahçe'nin konuğu Zorya

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. haftasında 24 Kasım Perşembe günü konuk edeceği Ukrayna'nın Zorya takımı karşısında 3 puan arayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Grupta lider Feyenoord gibi 7 puana sahip olan ve averajla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin, Zorya'yı yenmesi durumunda bitime bir hafta kala gruptan çıkma ihtimali de bulunuyor.

Feyenoord kazanırsa, Fenerbahçe turlar

Fenerbahçe'nin sahasında Zorya'yı yenmesi, A Grubu'ndaki diğer maçta Feyenoord'un da Manchester United deplasmanında kazanması durumunda sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantileyecek.

Grupta 2 puanla son sırada bulunan Zorya ise Kadıköy'de galibiyet alamaması durumunda üst tura çıkma şansını tamamen kaybedecek.

Lens'ten başka eksik yok

Fenerbahçe'de Zorya maçı öncesi tek eksik futbolcu Jeremain Lens oldu.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisini kaçıran Lens, Zorya karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel ise sakatlığını atlatarak takımla antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'de UEFA listesinde bulunmayan Aatif Chahechouhe ile Fernandao da Zorya maçında kurallar gereği oynayamayacak.

Galatasaray derbisinden sonraki ilk antrenmanda yer almayan Alper Potuk ve Josef de Souza ise Zorya maçında oynayabilecek.

Van Persie dinlendirilecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, son haftaların formda ismi Robin van Persie'yi Zorya maçında dinlendirmesi bekleniyor.

Galatasaray derbisindeki iki gole de imza atan ve ligde son 3 haftada 5 kez rakip fileleri havalandıran Van Persie, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son Manchester United maçında da forma giymemişti.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Volkan Şen, Alper Potuk, Moussa Sow, Emmanuel Emenike.