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Spor

Fenerbahçe'nin gol atma serisi sona erdi

Süper Lig'de bu alandaki rekor, 39 maç üst üste gol atmayı başaran Galatasaray'ın elinde bulunuyor

21 Şubat 2016 09:21

Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 36 maçta da fileleri havalandıran Fenerbahçe, Bursaspor karşısında bu seriyi bitirdi.

Ligde en son geçen sezonun 19. haftasında 0-0 biten Trabzonspor müsabakasında gol atamayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 36 maçta da skor üretti.

Bu sezonun 20. haftasındaki Antalyaspor maçıyla kendi rekorunu egale eden Fenerbahçe, 22. haftada serisini sonlandırmış oldu.

Süper Lig'de bu alandaki rekor, 39 maç üst üste gol atmayı başaran Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

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