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Spor

Bursaspor - Fenerbahçe maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı

Fenerbahçe, özellikle ilk yarıda sergilediği oyunla göz doldururken, çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamayınca maç berabere bitti

20 Şubat 2016 23:14

Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Seyircisiz oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Timsah Arena'da oynanan mücadelede iki takımda aradığı golü bulamayınca mücadele 0-0 bitti. Fenerbahçe'nin çok sayıda fırsatı harcadığı maçtan çıkan sonucun ardından Fenerbahçe puanını 50'ye Bursaspor da puanını 28'e yükseltti.

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan iki maçı fazla olmasına rağmen Siyah-beyazlı ekipten 2 puan önde bulunuyor.

İki ekip, karşılaşmaya şu 11’lerle çıktı:

Bursaspor: Harun, Hosagai, Şamil, Sivok, Aziz Behich, Faty, Bekir, Deniz, Batalla, Sercan, Necid

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Alves, Kjaer, Caner, M.Topal, Josef, Volkan, Diego, Nani, Fernandao

 

Van Persie sürprizi

 

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira forvette tercihini Brezilyalı golcü Fernandao’dan yana kullandı, Hollandalı yıldız Van Persie'yi ise yedek soyundurdu. Portekizli hocanın Fernandao tercihi tartışmaları da beraberinde getirdi, sosyal medyada Portekizli hocaya taraftarlar tepki gösterdi. Van Persie son 2 resmi maçta ilk 11'de başlamış ve rakip fileleri 1 kez havalandırmıştı. 

 

Diego 11’e döndü, Ozan yedek soyundu

 

Son haftalarda çıkış yakalayan Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira tarafından deplasmandaki Lokomotif Moskova maçı düşünülerek Bursaspor maçına yedek başladı. İlk 11'de Diego forma şansı bulurken, genç oyuncu eski takımına karşı ilk 11'de forma şansı bulamadı.

 

Pereira zemini beğenmedi

 

Fenerbahçe'nin Bursaspor'a konuk olduğu lig mücadelesinden önce her maçtan önce olduğu gibi zemini kontrol eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, zeminin kötülüğünden dert yandı. Oyuncularını bu konuda uyaran Pereira, talebelerinden dikkatli olmalarını istedi.

 

Eski dostlar buluştu

 

Sezon başında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 4 futbolcu eski takımlarına karşı hasret giderdi. Fernandao, Ozan Tufan, Volkan Şen ve Şener Özbayraklı ısınmak için sahaya çıktıklarında eski kulüp çalışanları ve takım arkadaşlarıyla maç öncesi sohbet etti. Kaleci Mert Günok da eski takım arkadaşlarıyla sohbet etti

 

Müzik yayını yapılmadı

 

Ülkemizde son yaşanan Ankara'daki bombalı saldırı nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve şehit olan güvenlik görevlilerimiz nedeniyle maç öncesi statta müzik yayını yapılmadı. 

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