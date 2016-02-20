Vodafone Arena'da çalışan işçi 'Şanlı Fenerbahçem' yazdı, işinden oldu!

Beşiktaş taraftarının kavuşmak için gün saydığı Vodafone Arena'nın inşaatında çalışan bir işçi, "Sen yürü şanlı Fenerbahçe'm, bu stat bu sene de bitmez" şeklindeki ifadeleri nedeniyle işini kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; stat inşaatında çalışan Serkan Yıldız, Facebook hesabına, "Ne yağmur, ne çamur, ne soğuk, hiçbir şey engel değil içimizdeki çalışma şevkine. Sen yürü şanlı Fenerbahçe'm bu stad bu sene de zaten bitmez" diye yazdı ve mesajına 'gülücük' işareti ekledi.

Bu paylaşım sonrası çok sayıda siyah-beyazlı taraftar, sosyal medya üzerinden Yıldız'a tepkilerini dile getirdi.

Beşiktaş Kulübü İletişim Sorumlusu Rıdvan Akar, saat 14.03'te bir tweet atarak, Serkan Yıldız'ın görevine son verildiğini duyurdu.