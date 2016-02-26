Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Kupası'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de 2-0 kazandığı maçın rövanşında Lokomotiv Moskova deplasmanında aldığı 1-1'lik skorla son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belli olacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri: Anderlecht, Braga (Belçika), Tottenham, Manchester United (İngiltere), Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen (Almanya), Villarreal, Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao (İspanya), Basel (İsviçre), Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti), Lazio (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Liverpool

Fanatik'in haberine göre, seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 10 Mart'ta, rövanşları ise 17 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 7 ve 14 Nisan, yarı finallerin 28 Nisan ve 5 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 18 Mayıs'ta İsviçre'nin Basel şehrindeki Saint Jakob-Park'ta oynanacak.

İşte son 16 turundaki takımlar

Anderlecht

İlk maçı kendi evinde 1-0 yenen Anderlecht, deplasmanda uzatamaya giden maçta rakibi Olympiakos'u 2-1 yendi ve ismini bir üst tura yazdıran takım oldu.

Tottenham

İngiliz temsilcisi, ilk maçta zorlu Fiorentina deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken kendi evidne ise 2-0 kazandı ve turu geçti.

Borussia Dortmund

Porto'yu evinde 2-0'la geçen Alman devi, ikinci maçta da 1-0 kazandı ve son 16 turuna kaldı.

Manchester United

Midtjylland'a ilk maçta 2-1 mağlup olan Manchester United, Old Trafford'da stresli bir maç geçirdi ancak 3-1 kazanarak Van Gaal'e nefes aldırdı.

Villarreal

İspanya'da Napoli'yi 1-0 deviren Villarreal, İtalya'da da deplasman golünü bulunca rakibine darbeyi indirdi. 1-1'lik skorla turu geçen Villarreal de Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi...

Sevilla

İlk maçta Sanchez Piscuan'da 3-0 kazanan Sevilla, Molde'ye Norveç'te mağlup oldu ancak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.

Basel

İlk maçı Fransa'da 3-2 kaybeden Basel, evindeki karşılaşmada 1-0 önde olduğu son dakikalarda gol yedi ancak, aynı dakikalarda rakibine karşılık vermeyi başardı ve deplasman golü averajıyla turu geçmeyi başardı.

Braga

İlk maçta İsviçre ekibi Sion'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Braga, kendi evinde aldığı 2-2'lik beraberlikle son 16 turuna kaldı.

Sparta Prag

Krasnodar karşısında ilk maçı 1-0 kazandı, rövanşta da deplasmanda 3-0 galip geldi.

Bayer Leverkusen

Alman ekibi, Sporting Lizbon'u deplasmanda 1-0 mağlup ederlen, rövanşta kendi evinde de 3-1 galip geldi ve adını son 16'ya yazdırdı.

Lazio

TT Arena'dan 1-1'lik avantajlı skorla dönen İtalyan ekibi, ikinci maçı kazandı ve temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldu.

Shakhtar Donetsk

Sezon başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe'yi eleyen Lucescu'nun ekibi, Schalke'yle Ukrayna'da 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında Alman ekibini deplasmanda 3-0 yendi. Lucescu yeniden rakibimiz olabilir.

Valencia

Rapid Wien karşısında ilk maçta aldığı 6-0'lık galibiyetle turu adeta garantileyen İspanyollar, Avusturya'da da 4-0 kazandı ve turu geçti.

Athletic Bilbao

Marsilya'yı deplasmanda 1-0 yenen Bask ekibi, kendi sahasında stresli bir maç sonunda 1-1'lik skorla turu geçen taraf oldu.

Liverpool

Deplasmanda Augsburg ile 0-0 berabere kalan Liverpool, Anfield Road'da 1-0 kazandı ve son 16'ya kaldı.





