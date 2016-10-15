Fenerbahçe'nin 11 maçlık maratonu başlıyor

Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbançe, üç kulvarda 49 gün sürecek yoğun bir maç programı bekliyor.

Fenerbahçe, 49 günde 7 Spor Toto Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak ve ortalama 4,5 günde bir müsabaka yapacak.

İki derbi maçı oynayacak

fanatik'in haberine göre; sarı-lacivertli takım, 49 günlük periyotta iki de derbi maç oynayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım'da Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, 13. haftada ise 3 Aralık'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak.

İki Manchester United randevusu

Sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile yapacağı iki maç ve Zorya karşılaşması da bu periyoda denk geldi.

A Grubu'nda geride kalan iki hafta sonunda 4 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, 20 Ekim'de deplasmanda Manchester United'a konuk olacak. İngiliz ekibini 3 Kasım'da İstanbul'da ağırlayacak sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Ukrayna'nın Zorya takımıyla 24 Kasım'da Ülker Stadı'nda mücadele edecek.

21 günde 6 maç

Fenerbahçe, ayrıca 21 günlük süreçte 6 maç yapacak.

Yarın Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla bu periyodun içine girecek sarı-lacivertli ekip, bu mücadelenin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Ekim Perşembe günü Manchester United'a konuk olacak. Bu müsabakadan 4 gün sonra ligde Atiker Konyaspor deplasmanına gidecek Fenerbahçe, 30 Ekim'de iç sahada Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Kasım'da Manchester United ile İstanbul'da oynayacak sarı-lacivertliler, 6 Kasım'da deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.