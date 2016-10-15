Fenerbahçe, Alanya karşısında çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'e iyi başlangıç yapamayan Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Gaziantepspor galibiyetleriyle toparlansa da son karşılaşmasında Osmanlıspor ile deplasmanda berabere kaldı.



İstanbul temsilcisi, ligin ilk 6 haftasında ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 8 puan topladı. Attığı 11 gole karşılık kalesinde 8 gol gören Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir'in 8, ikinci Beşiktaş ile üçüncü Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 9. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, ligin ilk 6 haftasında elde ettiği 7 puanla 11. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor'u yenerek, zirveye yaklaşmak istiyor.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta, hakem Alper Ulusoy görev yapacak.

Eksikler can sıkıyor

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jeremain Lens, Ozan Tufan, Jose Fernandao ve Salih Uçan, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Senegal Milli Takımı'ndan sakat dönen Moussa Sow'un ise durumu belirsizliğini koruyor. Deneyimli futbolcunun yarınki müsabakada riske edilmemesi bekleniyor.

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, ilk kez bir lig maçında karşı karşıya gelecek.