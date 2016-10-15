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Spor

Fenerbahçe'de hedef Oscar Romero

6 milyon serbest kalma bedeli olan Romero için La Liga ekiplerinden Villarreal de devrede

15 Ekim 2016 11:33

Arjantin'de Racing forması giyen Paraguaylı Oscar Romero, kulübünün sözleşme teklifini reddetti. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla devre arası masaya oturması bekleniyor.

Arjantin'in Racing Club takımında forma giyen ancak kulübünün yeni sözleşme teklifini reddeden Paraguaylı futbolcu menajerleri aracılığıyla Fenerbahçe'ye haber yolladı. Menajer Campos, “Ocak ayında tekrar görüşebiliriz” ifadesini kullandı.

Serbest kalma madde bedeli 6 milyon Euro olan Romero için İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal de nabız yokluyor. Teknik Direktör Dick Advocaat'ın da transferine onay verdiği Paraguaylı futbolcuya verilecek ücret için pazarlıklar başladı.

Finansal fair-play kriterlerini göz önüne alan yönetim, 6 milyon Euro'luk bonservis bedelini karşılayacak yeni projeler aramaya başladı.

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