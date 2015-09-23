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Spor

Fenerbahçeli Van Persie, Vitor Pereira'dan özür diledi

Van Persie ile teknik direktör Pereira arasında Bursaspor maçında gerginlik çıkmıştı

23 Eylül 2015 10:42

Fenerbahçe'nin Bursaspor ile oynadığı maçta Robin van Persie ile Vitor Pereira arasında yaşanan gerginliğin tatlıya bağlandığı belirtildi.

NTV Spor'da yer alan haberde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde bir araya gelen ikilinin bir görüşme yaptığı ve bu görüşmede Pereira'nın yıldız futbolcuya performansından memnun olduğunu, kalitesinden memnun olduğunu ancak kadroyla ilgili verdiği kararlara saygı gösterilmesi gerektiğiyle ilgili düşüncelerini ilettiği belirtildi.

Pereira'nın sözlerinin ardından ise Van Persie'nin de kamuoyu önünde yaptığı hareketin doğru olmadığının farkında olduğunu belirterek hocasından özür dilediği kaydedildi.

Yapılan kısa görüşmenin ardından sarı-lacivertli takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

 

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