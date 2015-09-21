Pereira'yı tersleyen Van Persie 'Kulübede mutlu değilim' dedi

Molde maçındaki düşük performansının ardından dünkü karşılaşmaya yedek başlayan Robin van Persie, 77. dakikada oyuna girmek için kenara geldi. Pereira'nın bir şeyler anlatmak istediği Hollandalı yıldız, eliyle kulübeyi göstererek, "Yardımcıların zaten bana anlattı" diye tersledi. Persie oyuna girdi, 2 dakika sonra golü attı.

Fenerbahçe'nin UEFA avrupa ligi’nde oynadığı ve 3-1 kaybettiği Molde maçının ardından Teknik direktör Vitor Pereira kadroda ciddi bir revizyona gitti. O maçtaki performansı tartışılan Robin van Persie’ye dün ilk 11’de şans tanımayan Portekizli yıldız skor 1-1 iken Hollandalı yıldızı oyuna almak istedi.

77. dakikada Pereira’nın yanına gelip oyuna girmek için hazırlanan Van Persie yaşadıkları kısa sözlü tartışmanın ardından hocasına kulübeyi göstererek, "Yardımcıların zaten bana anlattı" dedi.

Ligde 2. golünü attı

Bu gerilimli ortamda oyuna giren yıldız golcü sadece 2 dakika sonra takımını 2-1 öne geçiren gole imzasını attı. Rize’de oynanan ve Fenerbahçe’nin 1-1 berabere kaldığı maçta da takımını öne geçiren Van Persie böylece ligdeki 2. golüne de imza atmış oldu. Golcü futbolcunun takımı 2-1 öndeyken zaman zaman savunmaya yardıma gitmesi de dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe taraftarı da galibiyeti getiren golün ardından Hollandalı yıldız lehine uzun süre tezahürat yaptı.

Van Persie: Kulübede mutlu değilim

Robin van Persie, galibiyet golünü attığı maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pereira ile yaşadığı gerginliğe değinen Hollandalı futbolcu, şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse kulübede olduğum için mutlu değilim. Kendimi iyi hissediyorum, fiziksel açıdan iyiyim. 90 dakika oynayabilecek durumdayım. Tam maç oynayabilirim. Kulübede mutlu değilim. Buna cevap vermenin tek yolu takımı galibiyete taşımaktı. Ben bunu yaptım.