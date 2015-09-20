Fenerbahçe, Bursaspor karşısında Nani ve Van Persie'yle güldü: 2-1

Fenerbahçe, Süper Lig'de 6. haftada Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Sarı lacivertlilerin golünü 20. dakikada Nani attı.
Bursaspor, Fenerbahçe'ye 63. dakikada Tomas Necid'le yanıt verdi. Sarı lacivertlilerin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie 80. dakikada takımını tekrar öne geçirdi.
Fenerbahçe 13 puanla liderliğini sürdürürken, Bursaspor 3 puanda kaldı.
İşte iki takımın ilk 11 ve yedek kadroları:
Fenerbahçe:
Volkan Demirel - Şener Özbayraklı - Bruno Alves - Michal Kadlec - Hasan Ali Kaldırım - Mehmet Topal -Raul Meireles - Ozan Tufan - Luis Nani - Lazar Markovic - Jose Fernandao
Yedekler:
Fabiano Ribeiro - Gökhan Gönül - Caner Erkin - Uygar Mert Zeybek - Alper Potuk - Volkan Şen - Robin Van Persie
Bursaspor:
Mert Günok, Luis Advincula, Serdar Aziz, Dany Nounkeu, Aziz Behich, Ricardo Faty, Hajime Hosogai, Balazs Dzsudzsak, Emre Taşdemir, Filipe Josue, Tomas Necid
Yedekler:
Harun Tekin, Erdem Özgenç, Bekir Yılmaz, Tom De Sutter, Sercan Yıldırım, Tomas Sivok, Aydın Karabulut