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Spor

Fenerbahçeli taraftarlar Aziz Yıldırım'ı istifaya davet etti

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımdan gönderilmesini protesto eden bazı taraftarlar, Aziz Yıldırım'ı protesto etti

13 Ağustos 2014 03:30

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımdan gönderilişinin ardından Fenerbahçe'de süren kaos ortamı sürüyor.

Sporx'in haberine göre, Ersun Yanal'ın istifası sonrasında takımın başına İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de bazı taraftarlar, Başkan Aziz Yıldırım'a tepkili.

Fenerbahçe tribünlerinin önde gelen gruplarından Genç Fenerbahçeliler, Şükrü Saracoğlu Stadı civarında astıkları pankart ve yazılamalarla Aziz Yıldırım'ı istifaya davet etti.

Şampiyonluk kutlaması sırasında yaptıkları "Alex de Souza" tezahüratıyla Aziz Yıldırım'ın hışmına uğrayan Genç Fenerbahçeliler, stat etrafına "Aziz istifa" pankartları astı.

Genç Fenerbahçeliler'in Ankara oluşumu da Başkent'in bazı noktalarına aynı şekilde istifa pankartları asarak Aziz Yıldırım'a olan tepkilerini dile getirdiler.

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