Fenerbahçe Kartal'a emanet

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi. İsmail Kartal için saat 16:00'da imza töreni yapılacak.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiği açıklandı. İsmail Kartal için saat 16:00'da imza töreni yapılacak.
İsmail Kartal'ın yardımcılığını ise Murat Öztürk'ün yapması bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama;
Bugün saat 16:00'da, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı 1907 Tribünü'nde, yeni Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal ile sözleşme imzalanacaktır.