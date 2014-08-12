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Spor

Fenerbahçe Kartal'a emanet

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, teknik direktörlük görevine getirildi

12 Ağustos 2014 16:47

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi. İsmail Kartal için saat 16:00'da imza töreni yapılacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiği açıklandı. İsmail Kartal için saat 16:00'da imza töreni yapılacak.

İsmail Kartal'ın yardımcılığını ise Murat Öztürk'ün yapması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama;

Bugün saat 16:00'da, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı 1907 Tribünü'nde, yeni Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal ile sözleşme imzalanacaktır.

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İsmail Kartalfenerbahçeteknik direktör

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