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Spor

Ersun Yanal internete sızdırılan ses kaydı için mahkemeye gidiyor

Görevinden istifa eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, gündeme düşen ses kaydı nedeniyle mahkemeye gitme kararı aldı

12 Ağustos 2014 02:28

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, gündeme düşen ses kaydı nedeniyle mahkemeye gidiyor.

Ersun Yanal'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ve küfürlü konuşmaları gündemi sarstı.

Ersun Yanal cephesi, bu kasetin montajlanmış olduğunu belirterek, Yanal'ı küçük düşürmek isteyenler hakkında mahkemeye gideceklerini belirtti.

Ersun Yanal'ın avukatı Murat Teber, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ersun Yanal Fenerbahçe'de, başarılı bir şekilde, kendinden ödün vererek çalışmış, medeni bir şekilde ayrılmıştır. Montajlı bir şekilde sanal aleme servis eden kişiler hakkında her türlü yasal işlem başlatılacaktır."

 

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